Nasuh tövbesi nedir? Sefirin Kızı’nda geçen nasuh tövbesi (yemini) ne demek?

Nasuh tövbesi ne demek sorusu merak ediliyor. Nasuh tövbesinin kelime anlamı araştırılıyor. Sevilen dizi Sefirin Kızı yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Dizinin fragmanında, Neslihan Atagül’ün canlandırdığı Nare, ‘Adını bir daha anmayacağıma nasuh tövbesi olsun mu, olsun!’ diyor. İşte samimi ve halisane yapılan Kur'anî bir tövbe olan nasuh tövbesi ile ilgili merak edilenler…

NASUH TÖVBESİ NEDİR?

Nasuh tövbesi içten, samimi ve halisane yapılan Kur'anî bir tövbedir. Tövbe-i nasuh, hüsn-i niyet, hulus-i kalp, ciddi ve yürekten tövbede bulunmak demektir.

NASUH NE DEMEK?

Nasuh terimi Tahrîm Suresi'nde de geçmektedir. Tahrîm Suresi'nin tefsirinde nasuh için şu ifadeler yer almaktadır.

Bu âyette yapılması istenen tövbenin nasıllığıyla ilgili olarak kullanılan nasûh kelimesi, “hâlis, katışıksız” mânası taşıdığı gibi “düzeltici, onarıcı” anlamına da gelir; nush kelimesi de bu mânalarla bağlantılı olarak “öğüt vermek, nasihat etmek” demektir. Âyetteki ifade, tövbenin tam mânasıyla pişman olma ve bir daha pişman olduğu o işe dönmeme azmini içermesi gerektiğini göstermektedir (Zemahşerî, IV, 117). Kelimenin bu sözlük anlamları ve tövbede aranan şartlar dikkate alınarak meâlde bu kelime “içtenlikle ve kararlılık içinde” şeklinde çevrilmiştir. Böyle bir içtenlik ve kararlılıkla yapılan tövbeye de İslâmî kaynaklarda tevbe-i nasûh denilmiştir (tövbe hakkında bk. Nisâ 4/17-18; Tevbe 9/117; Furkan 25/70-71; buradaki nûr kelimesi ve “sağ yanlarından” ifadesinin açıklaması için bk. Hadîd 57/12; 9. âyetin açıklaması için bk. Tevbe 9/73).