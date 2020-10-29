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Haber Giriş: 29.10.2020 - 11:41 | Son Güncelleme:

Nasipse Olur filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Nasipse Olur oyuncu kadrosu

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Nasipse Olur filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Nasipse Olur oyuncu kadrosu
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Nasipse Olur filmi oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında bulunuyor. Nasipse Olur filmi televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Filmde başına gelen bütün felâketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan’ın, her seferinde Günfer’in imdadına hızır gibi yetişmesi anlatılıyor. İşte Nasipse Olur filmi oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgiler

Nasipse Olur filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Barış Başar’ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı oturuyor. Nasipse Olur filmi oyuncuları arasında Burak Sevinç, Algı Eke, Nur Sürer, Hakan Bulut, Zeyno Eracar, Yeşim Dalgıçer, Erdem Baş, Kıvanç Baran Arslan, Barış Başar, Ünal Yeter yer alıyor.

NASİPSE OLUR FİLMİ KONUSU

Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer’in hayatı peş peşe gelen felâketlerle altüst olur. Günfer kahramanım dediği babasını kanserden kaybeder. Bu ani ölümün şokunu atlatmadan bu kez amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı ekmek fırınlarına mafya dadanır. Tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi evlilik hayalleri kurduğu Yaşar’ın kendisini aldatması bardağı taşıran son damla olur. “Boyabatlı’nın umudunun bittiği yerde inadı başlar” derler. Küçük dünyasında büyük umutları olan Günfer, ‘Ya nasip’ diyerek her türlü felâketin üstesinden gelmek için mücadele etmeye başlar. Başına gelen bütün felâketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan, her seferinde Günfer’in imdadına hızır gibi yetişir.

NASİPSE OLUR OYUNCULARI

Nasipse Olur filmi oyuncuları arasında Burak Sevinç, Algı Eke, Kıvanç Baran Aslan, Zeyno Eracar gibi isimler yer alıyor.

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