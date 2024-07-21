Nasipse Olur filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nasipse Olur ne zaman çekildi?

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Nasipse Olur filmi yeniden TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 14 Şubat 2020'de vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı oturuyor. Nasipse Olur, beyazperdenin ardından Show TV ekranlarında izleyiciyle yeniden buluşacak.
NASİPSE OLUR FİLMİ KONUSU
Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer’in hayatı peş peşe gelen felâketlerle altüst olur. Günfer kahramanım dediği babasını kanserden kaybeder. Bu ani ölümün şokunu atlatmadan bu kez amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı ekmek fırınlarına mafya dadanır. Tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi evlilik hayalleri kurduğu Yaşar’ın kendisini aldatması bardağı taşıran son damla olur. “Boyabatlı’nın umudunun bittiği yerde inadı başlar” derler. Küçük dünyasında büyük umutları olan Günfer, ‘Ya nasip’ diyerek her türlü felâketin üstesinden gelmek için mücadele etmeye başlar. Başına gelen bütün felâketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan, her seferinde Günfer’in imdadına hızır gibi yetişir.
NASİPSE OLUR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Burak Sevinç
Algı Eke
Nur Sürer
Zeyno Eracar
Erdem Baş
Ünal Yeter
Barış Başar
Hakan Bulut
Yeşim Dalgıçer
Selahattin Taşdöğen
Kıvanç Baran Arslan
Eylem Sezgin
Derya Şen