Nasıl yaşayacakları o zamandan belliymiş: Doğanın kollarında bir hayat kurdular: 'Daha ilk buluşmada onu ahıra götürdüm'

Bazen bir akşam yemeği olur bu, bazen şık bir kafe. Bazı çiftler de daha doğal ortamları tercih eder. Söz gelimi deniz kenarı gibi.

Ama büyük olasılıkla ilk buluşmada ahıra gideni pek duymamışsınızdır. Eğer öyleyse böyle bir çifti hemen tanıtalım size...

TANIŞMALARI DA İLK BULUŞMALARI DA SIRADAN DEĞİL

Hollywood'un emektarlarından Arnold Schwarzenegger'ın, Maria Shriver ile evliliğinden dünyaya gelen dört çocuğunun en büyüğü olan Katherine ve kendisi gibi oyuncu damadı Chris Pratt..



2019 yılında evlenen ve şu anda ikizi kız biri erkek üç çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdüren Katherine ile Chris, ilk buluşmada bir ahıra gitmişler!

Aslına bakılırsa onların durumunda 'perşembenin gelişi daha çarşamba gününden belliymiş". Çünkü mutlu çift, epey bir zamandır bir çiftlikte yaşıyor.

At binmeyi çok seven, hatta bu sevgisini kaleme aldığı bir dizi çocuk kitabına da yansıtan 35 yaşındaki Katherine Schwarzenegger bu ilginç buluşmayı da katıldığı bir programda anlattı.



Üç çocuk annesi Katherine "Chris'i ilk buluşmamızda ahıra götürdüm" dedi. "Birbirimizi pek iyi tanımıyorduk. Ve o ilk buluşmamızda nereye gitmemiz gerektiğini bulmaya çalışıyordu" diye anlattı durumu.





BEŞ SAAT BOYUNCA SOHBET ETTİLER

Bunun üzerine Katherine de sonradan evleneceği Chris Pratt'i atıyla tanıştırmak için ahıra götürdü.

Söylediğine bakılırsa bu riskli bir durumdu. Çünkü yola çıktıkları yerden, atın yaşadığı California'daki ahıra gitmeleri beş saatlik bir yolculuk gerektiriyordu.



Ama bu durum onların işine yaradı. Bu uzun yol boyunca sohbet ettiler ve birbirlerini tanıma şansları da doğdu.

Aslında çiftin birbirini ilk kez görüp tanıdığı yer de ilginç. Daha önce büyük oğlunun annesi, oyuncu Anna Faris ile evlenip boşanan Chris Pratt, Katherine Schwarzenegger'ı ilk kez bir kilisede gördü.

Hatta daha o ilk seferinde aklından tek bir düşünce geçti: "Tam da hayallerimdeki kadın."

Zaten çift, 2018 yılında tanıştıktan bir yıl sonra hayatlarını resmen birleştirdi.

Katherine, ilk buluşmada Chris'i atıyla tanıştırmak istemiş...





ÇOCUKLARINI DOĞANIN KOLLARINDA BÜYÜTÜYORLAR

Katherine ile Chris, evlendikten sonra da çocuklarını doğayla iç içe büyütmek istedi ve şu an yaşadıkları çiftliğe taşındılar.



Tabii 'çiftlik' denildiğinde aklınıza öyle basit bir yer de gelmesin. Onların çiftlik evi de arazisi de tam bir Hollywood yıldızına yakışır türden. Geniş arazilerinde ise türlü türlü hayvanları beslemelerinin yanı sıra bir de sebze ve meyve yetiştiriyorlar.



Zaten yıllardır bir çiftlik sahibi olan ve bir yandan da hayvancılıkla uğraşan Chris Pratt, belli ki çocuklarına da doğayı sevdirmeyi, onları doğanın kollarında yetiştirmeyi amaç edindi. Elbette karısı Katherine Schwarzenegger da...



Genç çift, kızları 5 yaşındaki Lyla Maria ve 3 yaşındaki Eloise Christina'yı çoktan toprakla, doğayla tanıştırdı. Henüz bir yaşına giren oğulları Ford Fitzgerald da onların kucağında çiftlik hayatına alışıyor.

KÜÇÜK YAŞTA SEBZE TOPLAMAYI ÖĞRENDİLER

Her ne kadar ekonomik olarak her tür imkanları olsa da Katherine ve Chris kendi arazilerinde yetişen çiçekleri topluyor, sebze ve meyveleri kullanıyor.

Çocuklarının yüzlerini sosyal medyada göstermeme konusunda kararlı olsa da Katherine çiftliklerindeki hayatı takipçileriyle paylaşıyor.



Katherine ile Chris'in ortak noktası doğaya olan sevgileri aslında.

Çünkü Pratt'ın, Washington yakınlarındaki San Juan Adası'nda Still Water (Durgun Su) adını verdikleri bir çiftliği de var.



Ama sanmayın ki Pratt ile Schwarzenegger orada sadece doğanın kollarında dinginlik içinde yaşıyorlar.

YETİŞTİRDİĞİ HAYVANLAR ÖDÜL BİLE KAZANDI

Tam tersine o çiftlik Chris Pratt için bir tür ek iş. Zaten eski eşi Anna Faris ile evliyken de bu çiftlikle ilgileniyordu.

Pratt, orada bir sürü küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriyor.



Ünlü oyuncunun yün elde etmek için yetiştirilen Angora keçileri bile var. Pratt'ın çiftliğinde inekleri ve koyunları da bulunuyor.



Oyuncu, bu konuda da iddialı... Bu koyunlarından biri olan Kakao, geçtiğimiz yıl katıldığı bir yarışmada ödül bile kazandı.