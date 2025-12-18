NasÄ±l aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±, milyonlarÄ± kaptÄ±... UÄŸradÄ±ÄŸÄ± ihanet onu zengin etti!

Haberin DevamÄ±

Ama aradan geÃ§en bunca ayÄ±n ardÄ±ndan ÅŸimdi neredeyse aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na bin ÅŸÃ¼kÃ¼r edecek hale geldi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ uzun sÃ¼re sonra Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± yeni albÃ¼mÃ¼nde baÅŸÄ±na gelenleri anlatan ÅŸarkÄ±lara yer verdi.

Åžimdi altÄ±nda lÃ¼ks otomobili, elinde marka Ã§antasÄ±yla sokaklarda Ã§alÄ±m satÄ±yor.

ÅžÄ°MDÄ° SOKAKLARDA Ã‡ALIM SATMA SIRASI ONA GELDÄ°

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ Lily Allenâ€¦. Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± 2020 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi oyuncu David Harbour'Ä±n neredeyse bÃ¼tÃ¼n bir evlilik boyunca kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸinde bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±... S

onra da onunla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmaya karar verdi zaten..

DiÄŸer yandan ihanet Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlattÄ±ÄŸÄ± albÃ¼mÃ¼ ise bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± kazandÄ±. West End Girl adÄ±nÄ± verdiÄŸi bu albÃ¼mÃ¼, Ä°ngiltere listelerinde iki numaraya kadar yÃ¼kseldi.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe bakÄ±lÄ±rsa da 40 yaÅŸÄ±ndaki Lilly, bu baÅŸarÄ±nÄ±n keyfini kendini ÅŸÄ±martarak Ã§Ä±karÄ±yor.

ALTINDA LÃœKS OTOMOBÄ°LÄ°, ELÄ°NDE MARKA Ã‡ANTASI

Allen, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Londra'da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. 120 bin sterlin deÄŸerindeki Porsche aracÄ±ndan inen Lily Allen'Ä±n elindeki 16 bin 500 sterlin deÄŸerindeki Hermes Ã§anta da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Lily Allen, her ne kadar pahalÄ± araca binip pahalÄ± Ã§anta taÅŸÄ±na da Ã¼zerindeki giysiler gayet sade bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m sergiliyordu.

Lily Allen ile onu aldatan David Harbour'Ä±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ne bakmak gerekirse...

EÄŸer evliliÄŸin maÄŸdur tarafÄ±ndan yani Lily Allen'Ä±n tarafÄ±nda bakarsak olayÄ± "Evde karÄ±sÄ±, dÄ±ÅŸarÄ±da birkaÃ§ sevgilisi vardÄ±... DÃ¶rt yÄ±l sÃ¼ren evliliÄŸinin Ã¼Ã§ yÄ±lÄ±nda aldatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±" diye Ã¶zetleyebiliriz....

Allen'Ä±n kolunda da pahalÄ± bir Ã§anta vardÄ± o gÃ¼n.

EVDE KARISI... DIÅžARIDA BÄ°RKAÃ‡ TANE SEVGÄ°LÄ°SÄ° VARDI

Allen ile Harbour, 2020 yÄ±lÄ±nda pandemi dÃ¶neminde Ã§ok sade bir tÃ¶renle evlenmiÅŸti...

Ä°lk evliliÄŸi boÅŸanmayla biten Allen bu kez geleceÄŸinden umutluydu. Ama yine olmadÄ±...

CanÄ±nÄ± verecek kadar sevdiÄŸi, gÃ¶zlerine bakarken iÃ§inin titrediÄŸi kocasÄ±nÄ±n kendisine ihanet ettiÄŸini Ã¶ÄŸrendi. Hem de dÃ¶rt yÄ±l sÃ¼ren evliliÄŸin Ã¼Ã§ yÄ±lÄ±nda!

Tabii ki David Harbour ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

Åžimdi de ikinci kez yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu acÄ± olayÄ±n kendisi Ã¼zerindeki etkilerini anlatan ÅŸarkÄ±lardan oluÅŸan bir albÃ¼m hazÄ±rladÄ±.

Ä°HANETE UÄžRAMANIN HÄ°KAYESÄ°NÄ° ÅžARKILARA DÃ–KTÃœ

Bir baÅŸka deyiÅŸle son albÃ¼mÃ¼nÃ¼ 2018 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±karan Lily Allen, ihanete uÄŸramanÄ±n kalbinde ve ruhunda yarattÄ±ÄŸÄ± acÄ±larÄ± mÃ¼ziÄŸe dÃ¶ktÃ¼.

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Lily Allen, albÃ¼mÃ¼nde yer alan ÅŸarkÄ±larÄ±nda Ä°ngiltere'den ABD'ye, New York'a taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n ve David Harbour ile boÅŸanmasÄ±nÄ±n hikayesini anlattÄ±,

Ãœstelik Lily Allen, albÃ¼mÃ¼nde yer alan ÅŸarkÄ±larÄ±n sÃ¶zlerini sadece 10 gÃ¼nde yazdÄ±.

Ã–NCE Ä°HANETÄ°N BOYUTUNU ANLAMADI

O ilk dÃ¶nemde konuÅŸulanlara gÃ¶re Lily Allen, kocasÄ± David Harbour'Ä±n cep telefonunda Ã¼nlÃ¼lerin raÄŸbet ettiÄŸi bir flÃ¶rt uygulamasÄ±nÄ± bulduÄŸu iÃ§in ayrÄ±lÄ±k kararÄ± aldÄ±.

Ama bu ihanet iÅŸi daha derindi sonradan ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

Aradan geÃ§en aylar sonunda ortaya Ã§Ä±ktÄ± ki David Harbour, 2020 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan evliliÄŸinin son Ã¼Ã§ yÄ±lÄ±nda yani bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde evde karÄ±sÄ± varken dÄ±ÅŸarÄ±da da baÅŸka biriyle yasak aÅŸk yaÅŸadÄ±.

SETTE TANIÅžTIÄžI KOSTÃœM TASARIMCISIYLA KARISINA Ä°HANET ETTÄ°

David Harbour'Ä± yakÄ±ndan tanÄ±yan bir kaynaÄŸÄ±n Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ oyuncu bir filmin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir kostÃ¼m tasarÄ±mcÄ±sÄ±yla yasak aÅŸk yaÅŸÄ±yordu.

AyrÄ±ca yine onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re iliÅŸkilerini Ã¶yle Ã§ok da gizli tutmamaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yordu ikili.

Hatta sÃ¶ylenenlere gÃ¶re David Harbour, geÃ§en yÄ±l bir dijital platform iÃ§in Ã§ektiÄŸi dizide Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken onun setine sevgilisini de Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

AdÄ± gizli tutulan kostÃ¼m tasarÄ±mcÄ±sÄ± da kilometrelerce yol kat edip Harbour'Ä±n yanÄ±na gitti.

ONLAR DA AYNI UYGULAMADA TANIÅžMIÅžLARDI

Bu arada iÅŸin ilginci Lily Allen da David Harbour ile sÃ¶z konusu flÃ¶rt uygulamasÄ± Ã¼zerinden tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ift, 2020 yÄ±lÄ±nda Las Vegas'ta evlendi.

TÃ¶rende Allen'Ä±n ilk kocasÄ± Sam Cooper'dan dÃ¼nyaya gelen iki kÄ±zÄ± da Ã§iftin mutluluÄŸuna ortak oldu.

AyrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n duyulduÄŸu ilk dÃ¶nemlerde konuÅŸulanlara gÃ¶re Lily Allen, kocasÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu uygulamada sevgili aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfettikten sonra ondan ayrÄ±lmaya karar vermiÅŸti. Fakat gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re olay bu kadar da basit deÄŸilmiÅŸ.

Lily Allen ilk evliliÄŸini 2011 ile 2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Sam Cooper ile yaptÄ±... Bu evlilikten iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.