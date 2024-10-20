Narin'e özel bölüm ağlattı

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Diyarbakırlı Narin’e ithaf edilen özel bölümde Yasin isimli bir çocuk, tıpkı Narin gibi ortadan kayboldu.

Yasin’i bulmaya çalışan ekipten Emniyet Müdürü Candan’ın sahnesi, Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aile üyelerinin verdiği çelişkili ifadeleri anımsattı.

Yasin’in cesedi de Narin gibi derede bir çuval içinde bulundu. Tükenen umutların ve çaresizliğin ekrana geldiği sahnelerde seyirci Narin için Yasin’e gözyaşı döktü.

Final sahnesine Rıza Baba’nın “Yasin’i de yavaş yavaş unutacağız. Leyla gibi, Narin gibi, Gülistan gibi. Bu karanlık bir başka çocuğumuzu yutana kadar unutacağız” sözleri damga vurdu.

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Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın, yönetmenliğini ise Baran Özçaylan’ın üstlendiği ‘Arka Sokaklar’da Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar ve Burak Satıbol rol alıyor.