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Narin'e özel bölüm ağlattı

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#Arka Sokaklar#KANAL D#Narin Güran
Narine özel bölüm ağlattı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 10:33

KANAL D’nin fenomen dizisi ‘Arka Sokaklar’ önceki akşam yayınlanan bölümüyle yürekleri dağladı.

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Diyarbakırlı Narin’e ithaf edilen özel bölümde Yasin isimli bir çocuk, tıpkı Narin gibi ortadan kayboldu.

Yasin’i bulmaya çalışan ekipten Emniyet Müdürü Candan’ın sahnesi, Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aile üyelerinin verdiği çelişkili ifadeleri anımsattı.

Narine özel bölüm ağlattı

Yasin’in cesedi de Narin gibi derede bir çuval içinde bulundu. Tükenen umutların ve çaresizliğin ekrana geldiği sahnelerde seyirci Narin için Yasin’e gözyaşı döktü.

Final sahnesine Rıza Baba’nın “Yasin’i de yavaş yavaş unutacağız. Leyla gibi, Narin gibi, Gülistan gibi. Bu karanlık bir başka çocuğumuzu yutana kadar unutacağız” sözleri damga vurdu.

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Narine özel bölüm ağlattı

Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın, yönetmenliğini ise Baran Özçaylan’ın üstlendiği ‘Arka Sokaklar’da Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar ve Burak Satıbol rol alıyor.

 

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#Arka Sokaklar#KANAL D#Narin Güran

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