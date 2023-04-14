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Nalan'ın en zor kararı... Tercihini yaptı!

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#Camdaki Kız#Camdaki Kız 74. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 00:06

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, heyecan dolu bir bölümle ekranlardaydı. Kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Cihangir Ceyhan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı dizide Koroğlu Ailesi, Gülcihan'ın rahatsızlığı nedeniyle zor saatler geçirirken; Nalan hayatını etkileyecek bir kararın eşiğine geldi.

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Dizinin yeni bölümünde;

Nalan'ı geri kazanmayı kafasına koyan Hayri, karısını ve çocuklarını da alarak sevgilisinin evine gitti.

Nalanın en zor kararı... Tercihini yaptı

Hayri'yi karısı ve çocuklarıyla birlikte karşısında görünce şoke olan Nalan, onları içeri davet etti.

Türkan'ın kendisine tembihlenenin aksine kocasından boşanmak istemediğini söylemesi Hayri'yi çileden çıkardı.

Nalanın en zor kararı... Tercihini yaptı

Tehditler savuran Hayri'yi Nalan evden uzaklaştırdı.

Özür dilerim Türkan. Benim ne senden ne de çocuklardan haberim yoktu. Bana sizden hiç bahsetmedi...

Aynı erkek tarafından kalbi kırılan iki kadın birbirleriyle dertleşti. Nalan, Türkan'a "Hayri'den uzak duracağım" diye söz verirken, Türkan ise "Ben seni hiç böyle bilmemiştim" dedi.

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NALAN, TÜRKAN'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Nalanın en zor kararı... Tercihini yaptı

Nalan'ın büyük bir bencillik yapan Hayri'ye de iki çift sözü vardı:

"Yaptığın hataların bedelini karına ve çocuklarına ödetemezsin. Bir daha yüzümü görmeyeceksin, karşıma çıkmayacaksın!"

NALAN, HAYRİ'Yİ YERDEN YERE VURDU

Eve gelen Billur, mutfaktaki tabak ve bardakları görünce Nalan'a eve kimin geldiğini sordu.

Nalan'ın ısrarla "Hiç kimse gelmedi" demesi, Billur'u daha da şüphelendirdi.

Hayri geldi değil mi? Nolur ona inanmadığını söyle...

Billur, durumu Hafiş ile de paylaştı.

Eve döndüğünde Nalan'ın evinde olanların hesabını Türkan'dan soran Hayri, tehditlerine devam etti.

HAYRİ, ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Senden boşanacağım! Akşam o kağıtları getireceğim, sen de parmak basacaksın. Senin yüzünden hele bir Nalan beni terk etsin sen de çocuklar da bir daha yüzümü göremeyeceksiniz!

Evden çıktıktan sonra Nalan'ı arayan Hayri, ondan kendini anlatabilmek için bir şans istedi.

Nalanın en zor kararı... Tercihini yaptı

Yaşananları komşusuna anlatan Türkan, içine düştüğü çaresizlikte kurtulmak için yardım istedi.

Nalan'dan bana zarar gelmez. O artık Hayri'nin suratına bakmaz... O zaman Hayri de bizim suratımıza bakmaz...

Nalan ile konuşmayan giden Hayri, ondan kendisine hak vermesini ve anlayış göstermesini istedi.

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"Sen nasıl beni kendinle kıyaslayabilirsin ya! Seni hayatımda istemiyorum Hayri... Bir daha seni görmek istemiyorum, sesini duymak istemiyorum... Senin de eğer biraz utanman varsa bir daha karşıma çıkmazsın!"

SENİ HAYATIMDA İSTEMİYORUM

Nalanın en zor kararı... Tercihini yaptı

Nalan ile görüşmesi beklediği gibi sonuçlanmayan Hayri, öfkeyle döndüğü evden eşyalarını da alarak gitti.

HAYRİ EVİ TERK ETTİ

İki göz iki çeşme Nalan'ı arayan Türkan ondan yardım istedi:

"Abla nolur sen Hayri'ye geri dön, o da kızlarımın başına geri dönsün... O sensiz iflah olmaz artık...Benim kaderim buymuş. Ben yıllarca yolunu gözledim. Ben onsuz da yaşarım ama kızlarım onsuz yaşayamaz..."

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Nalanın en zor kararı... Tercihini yaptı

Türkan'ın teklifini "Benden böyle bir şey isteyemezsin" diyerek reddeden Nalan, gözyaşlarına boğuldu.

Evde Selen ve Döndü ile sohbet eden Gülcihan, Sedat'ın yanına gitmek için ayağa kalktığında fenalaşarak yere düştü.

Gülcihan uzun süre kendine gelmeyince aile soluğu hastanede aldı.

Yapılan tetkikler sonucunda doktor, Koroğlu Ailesi'ni derinden sarsacak haberi verdi:

"Durum sandığımızdan daha ciddi. Umarım geç kalmamışızdır ve umarım tedaviye cevap verir"

Nalanın en zor kararı... Tercihini yaptı

Günün sonunda Billur ile konuşan Nalan, içinde sakladığı her şey gibi hayatının en büyük sırrını da dostuyla paylaştı.

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Ben annemin katiliyim Billur... Doğarken Feride Hanım'ın nesi var nesi yok götürmüşüm. 15 gün boyunca gelip hastaneden beni almamışlar...

"Vermem gereken kararı çok iyi biliyorum" diyen Nalan, Zeynep'ten gelen telefonla dağıldı.

Birkaç dakika önce Billur'un yemek teklifini 'keyfim yok' diyerek reddeden Nalan, apar topar evden çıktı.

Nalanın en zor kararı... Tercihini yaptı

Nalan'ın yaptıklarına anlam vermeye çalışan Billur ile Muzo da onu takip etti.

Nalan'ın Hayri'nin evine gittiğini görünce şaşıran Billur ve Muzo ikinci şoku, çocuklar ve Türkan Nalan'a sarılınca yaşadılar.

Dizinin final sahnesinde;

Boşanma evraklarını imzalaması için Türkan'a getiren Hayri, evdeki sürpriz misafiri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Nalanın en zor kararı... Tercihini yaptı

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#Camdaki Kız#Camdaki Kız 74. Bölüm#Kanal D