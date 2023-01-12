Nalan'ın en zor görevi: Annesinin vasiyetini yerine getirdi, gözyaşları sel oldu...

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Dizinin yeni bölümünde;

Feride'nin zamansız ölümü Koroğlu Köşkü'ne ateş gibi düştü. Bütün ev halkı güne Nalan'ın çığlıkları ile başladı.

FERİDE'NİN ÖLÜMÜ HERKESİ YIKTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Annesini yatağında hareketsiz yatarken gören Nalan, tüm çabasıyla onu uyandırmaya çalıştı.

Nalan, annesiyle son kez baş başa kalabilmek için herkesi odadan gönderdi. Muzo ise hayatının en zor gününü yaşayan Nalan'ı bir an olsun yalnız bırakmadı.

Bu kadar mı yoruldun benden? Nasıl yaşayacağım ben şimdi? Nasıl nefes alacağım? Çok üzdün beni anne...

Köşkteki hareketliliği fark eden Hayri, Feride'nin öldüğünü öğrenince şoke oldu.

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Feride'nin ölmeden önce yaptığı konuşmaları hatırlayan Rafet, Hafize'ye "Feride Hanım canına kıymış olabilir mi?" diye sordu. Hafize ise böyle bir şeyin olmadığını söyledi.

Nalan'a bir türlü ulaşamayan Hayri, Billur'u arayarak olanları haber verdi.

"Feride Hanım hakkın rahmetine kavuştu. Nalan'ın belki sana ihtiyacı olabilir..."

Feride'nin içtiği ilaçları saklamak için odasına giden Hafize, çantasındaki mektubu buldu.

Sağlık ekiplerinin cenazeyi almak için köşke geldiği anlarda Nalan'ı zaptetmek hiç de kolay olmadı.

Gasilhaneye giden Nalan, annesinin "Ölünce beni sen yıkayacaksın" vasiyetini yerine getirdi.

Cenazeye gelenler arasında Nalan'ın öz babası Metin ile Hayri de vardı.

Nalan, kendisine baş sağlığı dileyen Hayri'nin elini havada bıraktı.

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CENAZEDE GERGİN ANLAR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yaşadığı acıyla başa çıkmaya çalışan Nalan, annesinin mezarından ayrılmakta zorlandı.

Ben seni affettim anne!

Billur, bir bahane bularak Hayri ile Nalan'ı bir araya getirdi. Hayri'nin "Artık aramızda bir engel kalmadı" sözleri Nalan'ı çileden çıkardı.

HAYRİ, NALAN'I ÇİLEDEN ÇIKARDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Senin engel dediğin benim annemdi!

Emir ile konuştuğu sırada Nalan'a yakalanan Selen büyük panik yaşadı.

Sedat'ın eve gecikmesinden rahatsız olan Muzo, Selen'den onu aramasını istedi. İkili, Sedat'ın kulüpte olduğunu öğrenince şoke oldu.

SEDAT YİNE ALEMLERDE - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Uyumakta zorlanan Nalan, konuşmak için Muzo'nun odasına gitti.

Dünyada yapayalnız kaldığını düşünen Nalan, içini döktü.

Hep böyle mi olacak acaba? Sanki hala annem bu evde gibi... Var gibi ama yok. Çok ağırmış bu his...

Hayri ile ilişkisini sonsuza kadar bitireceğini söyleyen Nalan, 'Sedat ile evliliğimi düzene koyacağım ve Koroğlu Köşkü'nde yaşamaya devam edeceğim dedi.

NALAN, TESELLİYİ MUZO'DA BULDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Muzo'nu birine aşık olduğunu öğrenen Nalan, onu sevdiği kişiyle konuşmaya ikna etmeye çalıştı. Muzo'nun dizine yatan Nalan, uyuya kaldı.

Dizinin final sahnesinde;

Nalan'a söylediklerinden pişman olan Hayri, onunla konuşmanın bir yolunu aramaya devam etti. Gözünü karartıp köşke giren hatta bununla yetinmeyip Nalan'ın odasına giden Hayri, Sedat'a yakalandı.

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HAYRİ, NALAN'IN ODASINDA YAKALANDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CAMDAKİ KIZ'IN 65. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SOSYAL MEDYA 'CAMDAKİ KIZ'I KONUŞTU

*Burcu Biricik'ten muhteşem bir performans, sahne Sezen Aksu "Git" şarkısı ile devleşti

*Asla annenizle izlememeniz gereken bir sahne ki, biz izledik..

*Ablamın ağlamasına uyandım #CamdakiKız

*Sezen Aksu'nun Git şarkısı ile Burcu Biricik'in muhteşem oyunculuğu birleşmiş ve ortaya harika bir sahne çıkmış.

*Burcu'nun oyunculuğu içimi acıtıyor , Ah canım Nalan yüreğimi dağladın of ya

*Feride için ağlayacağım aklımın ucundan dahi geçmezken Feride için hıçkıra hıçkıra ağladım..

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*Dizi bile olsa konu anne olunca ben çok duygulanıyorum.