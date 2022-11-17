Nalan'ı yıkan itiraf: Bebeğimin babası Sedat!

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Nalan, Sedat'la çıktığı yemeğin ardından hayalleri yıkılan Hayri'nin gönlünü almak için ona doğru bir adım attı. İkilinin romantik anlarına şahit olan bir isim vardı: Billur

NALAN VE HAYRİ YAKALANDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

O KİŞİ: EMİR!

Sahip olduğu her şeyi satacağını söyleyen Rafet'in davetlisi olarak köşke gelen kişinin Emir olması, Koroğlu Ailesini şoke etti.

KOROĞLU AİLESİ'Nİ ŞOKE EDEN KARAR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Cana'yı durdurabilmek için Sedat'ı yemek masasından kaldırarak evden gönderen Gülcihan, Feride'ye yakalandı.

'Cana kurarken, Feride gülermiş' diye bir söz var. Duydunuz mu onu?

Hayri'ye gönderdiği mesajlara bir türlü karşılık alamayan Nalan, kötü biten yemeği annesi Feride'ye anlattı.

Haberin Devamı

CANA'DAN SEDAT'A ŞART

Sedat'ın kameralar karşısında yaptığı açıklamalar Cana'yı çılgına çevirdi. Cana, Sedat'tan ona olan sevgisini ispatlamasını istedi:

"Eğer benimle gerçekten bir hayat istiyorsan, hemen yarın bulduğum evi satın alacaksın ve tapusunu benim üzerime yapacaksın"

CANA DELİYE DÖNDÜ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'SENİ SEVİYORUM RAFET'

Gülcihan herkes uyuduktan sonra, Rafet'in odasına giderek ona hesap sordu.

Gülcihan'ı en çok sinirlendiren konulardan biri de Rafet'in Selen'e rağmen Emir'i eve getirmesiydi...

'Ben seni her şeye rağmen ve hala seviyorum Rafet. Sevmeye de devam edeceğim... Hem de senin gibi kırıp dökerek değil!'

Evdekileri atlatmayı başaran Nalan, Hayri'nin evine gitti. Nalan'ın Billur'a söylediklerini duyan Hayri, ona 'ben senin için kimim?' diye sordu.

NALAN GECE YARISI KONAKTAN KAÇTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'Ben sana zor ne söyleyeyim mi? Seninle 1-2 saat güzel vakit geçirdikten sonra seni kocanın yanına göndermek zor... Bana zoru anlatma'

Hayri'den beklediği karşılığı göremeyen Nalan, kalbi kırık bir şekilde eve dönerken Sedat'a yakalandı.

SELEN'DEN EMİR'E REST

Selen, Emir'e babası ile ortak olmaktan vazgeçmesini söyledi. Emir ise ona 'her gün beni görmekten, benimle çalışmaktan neden bu kadar korkuyorsun?' diye sordu.

Haberin Devamı

'Beni hala seviyorsun' diyerek Selen'i köşeye sıkıştırmaya çalışan Emir, Selen'in tokadından son anda kurtuldu.

PERVİN KOROĞLU KÖŞKÜ'NDE

Sedat annesi ile birlikte Cana'nın şartı karşısında ne yapacağını düşünürken, Rafet Bey Pervin'i Koroğlu köşküne getirdi.

RAFET'İN SÜRPRİZ MİSAFİRİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

NALAN'DAN İTİRAF

Billur ile buluşan Nalan, ona Hayri'ye karşı olan duygularını anlattı. Evliliğinin tam bir hayal kırıklığını anlatan Nalan, Hayri ile çok mutlu olduğunu söyledi.

NALAN AŞKINI İTİRAF ETTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Haberin Devamı

SEDAT KÖŞEYE SIKIŞTI

Şirketten çıkarken Emir'i gören Muzaffer, onu ailesine karşı dikkatli olması konusunda uyardı.

MUZO, EMİR'İ TEHDİT ETTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Son çare olarak eniştesinden yardım isteyen Sedat, onun yanından da eli boş döndü.

'BİR KARAR VER NALAN, BEN BURADAYIM'

Billur, Nalan ve Hayri'yi bir araya getirmek için plan yaptı. İkili herkesten uzak bir araya gelip aradaki anlaşmazlıkları çözdü. Hayri'ye olan duygularını ilk kez bu kadar açık ifade eden Nalan, her fırsatta onun yanına gidebilmek için verdiği mücadeleyi anlattı. Hayri ise Nalan'a belirsizliklerden kurtulması için yapabileceklerinden bahsetti.

HAYRİ'DEN NALAN'I DÜŞÜNDÜREN İSTEK - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Haberin Devamı

'Ben hayatım boyunca her şeyden korktum'

'YAPAMADIM'

Sedat ile yeni evlerini gezmeye gideceklerini düşünen Cana, duydukları karşısında yıkıldı. "Boşanamıyorum, sana gelemiyorum, köşeye sıkıştım... Ben bu kadarım" işte diyen Sedat, çaresizliğini gözyaşlarıyla anlattı.

Sedat'ı sessizce dinleyen ve onu teselli eden Cana, onun yanından ayrılır ayrılmaz planını uygulamaya koydu.

'BEBEĞİN BABASI SEDAT'

Cana, Nalan'ı arayarak 'duyacakların bütün hayatını değiştirecek' dedi ve onunla konuşmak istediğini söyledi.

Cana'nın evine giden Nalan'ın dünyası duydukları ile başına yıkıldı:

'Sana yalan söyledik Nalan. Siz Sedat ile şahane evliliğinizi ve bebek planlarınızı Türkiye'ye anons ettiniz belki ama... Ben hamileyim. Bebeğin babası Sedat... '

Haberin Devamı