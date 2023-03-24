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Nalan'a büyük şok... Yüzleşme zamanı!

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#Camdaki Kız#Camdaki Kız 71. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 00:05

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, heyecan dolu bir bölümle ekranlardaydı. Kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Cihangir Ceyhan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı dizide Hayri'nin evlenme teklifine 'evet' yanıtını veren Nalan, hayatının gerçeği ile yüzleşti.

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Dizinin yeni bölümünde,

Hayri'yi eve kadar takip eden Muzaffer, eski çalışanının evli olduğunu öğrendi. Muzo, Türkan ve çocuklarla da tanıştı. Bu durumdan rahatsız olan Hayri, Muzo'nun peşinden giderek konuşmak istediğini söyledi ancak bu talep karşıksız kaldı.

MUZO, HAYRİ'NİN GERÇEK HAYATINI ÖĞRENDİ

Nalana büyük şok... Yüzleşme zamanı

Yaptıklarından büyük pişmanlık duyan Sedat, Billur'un evine giderek Nalan'dan helallik istedi.

HAKKINI HELAL ET NALAN

Bana hakkını helal ettiğini duymaya çok ihtiyacım var. Sana bir hakkım varsa helal olsun. Sen de helal et ki, vicdan azabım biraz hafiflesin...

Muzo'nun gelişiyle evde oluşan gerilimin farkına varan Türkan, sorularıyla Hayri'yi zorladı.

Nalana büyük şok... Yüzleşme zamanı

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Köşeye sıkıştığını hisseden Hayri, Türkan'ı tersledi.

Bu laflar senin üzerine vazife mi Türkan?

Sedat'ın üzüntüsünün farkında olan Rafet Bey, oğlu ile konuşarak ona destek oldu.

SEDAT'A BABA DESTEĞİ

Nalana büyük şok... Yüzleşme zamanı

Muzo'ya kendini anlatabilmenin derdine düşen Hayri, gönderdiği mesajla eski patronunu konuşmaya davet etti.

Evlisin, çocuğun var neden takıldın Nalan'ın peşine? Pırlanta gibi ailen var onlardan da mı utanmadın!

Açıklamaları ile Muzaffer'i her dakika biraz daha sinirlendiren Hayri, iki gün içinde Nalan'a bütün gerçeği anlatacağına söz verdi.

HAYRİ VERDİĞİ SÖZÜ TUTACAK MI?

Nalana büyük şok... Yüzleşme zamanı

Evli olmam Nalan ile ilişki yaşamama engel değil. Alırım boşanma kağıdını, boşarım Türkan'ı o da bunu kabul eder... Neden biliyor musun? Çünkü ben o evin reisiyim... Ben ne dersem o!

Öğrendiklerinden sonra Billur ile buluşan Muzo, ona Nalan'ın kararlarına saygı duymalarının daha doğru bir adım olacağını söyledi.

Bırakalım Nalan'a doğruyu kader göstersin...

Nalan ile kaçamak bir şekilde görüşmekten sıkılan Hayri, ona evlenme teklif etti. 'Evet' yanıtını alan Hayri, sakladığı gerçekleri anlatmak üzereyken Hafiş'ten gelen telefon sohbetin yarım kalmasına neden oldu.

Nalana büyük şok... Yüzleşme zamanı

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EVLENELİM Mİ?

Nalan, evlilik kararını Billur ile paylaştı ancak arkadaşından istediği tepkiyi alamadı.

Dağılan psikolojisini toparlamaya çalışan ve Nalan'ı unutmak için her yolu deneyen Sedat, eski sevgilisinin evine gitti. Sedat evden ayrılırken kötü bir sürpriz ile karşılaştı.

Nalana büyük şok... Yüzleşme zamanı

SEDAT BİLE BİLE ATEŞE ATLADI

Nalan'ın Hayri ile arasındaki yakınlaşmanın farkında olan Hafiş, durumu kabullenmiş gibi görünerek Nalan'a destek verdi.

Final sahnesinde;

Hayri'nin hareketlerinden şüphelenen Türkan, kızları da yanına alarak kocasının iş yerine gitti ve evde fotoğrafını bulduğu Nalan'ı bu kez kocası ile baş başa gördü.

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Nalana büyük şok... Yüzleşme zamanı

CAMDAKİ KIZ'IN 72. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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#Camdaki Kız#Camdaki Kız 71. Bölüm#Kanal D

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