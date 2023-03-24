Nalan'a büyük şok... Yüzleşme zamanı!

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Dizinin yeni bölümünde,

Hayri'yi eve kadar takip eden Muzaffer, eski çalışanının evli olduğunu öğrendi. Muzo, Türkan ve çocuklarla da tanıştı. Bu durumdan rahatsız olan Hayri, Muzo'nun peşinden giderek konuşmak istediğini söyledi ancak bu talep karşıksız kaldı.

MUZO, HAYRİ'NİN GERÇEK HAYATINI ÖĞRENDİ

Yaptıklarından büyük pişmanlık duyan Sedat, Billur'un evine giderek Nalan'dan helallik istedi.

HAKKINI HELAL ET NALAN

Bana hakkını helal ettiğini duymaya çok ihtiyacım var. Sana bir hakkım varsa helal olsun. Sen de helal et ki, vicdan azabım biraz hafiflesin...

Muzo'nun gelişiyle evde oluşan gerilimin farkına varan Türkan, sorularıyla Hayri'yi zorladı.

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Köşeye sıkıştığını hisseden Hayri, Türkan'ı tersledi.

Bu laflar senin üzerine vazife mi Türkan?

Sedat'ın üzüntüsünün farkında olan Rafet Bey, oğlu ile konuşarak ona destek oldu.

SEDAT'A BABA DESTEĞİ

Muzo'ya kendini anlatabilmenin derdine düşen Hayri, gönderdiği mesajla eski patronunu konuşmaya davet etti.

Evlisin, çocuğun var neden takıldın Nalan'ın peşine? Pırlanta gibi ailen var onlardan da mı utanmadın!

Açıklamaları ile Muzaffer'i her dakika biraz daha sinirlendiren Hayri, iki gün içinde Nalan'a bütün gerçeği anlatacağına söz verdi.

HAYRİ VERDİĞİ SÖZÜ TUTACAK MI?

Evli olmam Nalan ile ilişki yaşamama engel değil. Alırım boşanma kağıdını, boşarım Türkan'ı o da bunu kabul eder... Neden biliyor musun? Çünkü ben o evin reisiyim... Ben ne dersem o!

Öğrendiklerinden sonra Billur ile buluşan Muzo, ona Nalan'ın kararlarına saygı duymalarının daha doğru bir adım olacağını söyledi.

Bırakalım Nalan'a doğruyu kader göstersin...

Nalan ile kaçamak bir şekilde görüşmekten sıkılan Hayri, ona evlenme teklif etti. 'Evet' yanıtını alan Hayri, sakladığı gerçekleri anlatmak üzereyken Hafiş'ten gelen telefon sohbetin yarım kalmasına neden oldu.

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EVLENELİM Mİ?

Nalan, evlilik kararını Billur ile paylaştı ancak arkadaşından istediği tepkiyi alamadı.

Dağılan psikolojisini toparlamaya çalışan ve Nalan'ı unutmak için her yolu deneyen Sedat, eski sevgilisinin evine gitti. Sedat evden ayrılırken kötü bir sürpriz ile karşılaştı.

SEDAT BİLE BİLE ATEŞE ATLADI

Nalan'ın Hayri ile arasındaki yakınlaşmanın farkında olan Hafiş, durumu kabullenmiş gibi görünerek Nalan'a destek verdi.

Final sahnesinde;

Hayri'nin hareketlerinden şüphelenen Türkan, kızları da yanına alarak kocasının iş yerine gitti ve evde fotoğrafını bulduğu Nalan'ı bu kez kocası ile baş başa gördü.

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