Nalan Ülker olayı nedir? Sevgilisi tarafından 850 bin dolandırıldığını iddia etti

Görme kaybı yaşayan Nalan Ülker, dolandırıcılık iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Emekli hostes olan Nalan Ülker, babasından kalan mirasla birlikte 850 bin liralık birikiminden oldu. Sadece sevgilisi değil, kuzeni tarafından da dolandırılan talihsiz kadın, kalan evinin de imzaladığı senetler yüzünden elinden gitmesini istemediğini söyledi.

Söz konusu iddiaların odağındaki Özkan Bey ise "Yalnızca gönül ilişkim oldu, maddi çıkar elde etmedim" sözleriyle iddiaları yalanladı. Nalan Hanım'ın kuzeni Birol Bey de iddiaları reddetti ve borçların ödendiğini söyledi. Kuzenin vekaletname veren Nalan Ülker'in kardeşleriyle de küs olduğu ortaya çıktı.

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