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Nalan, duygularına teslim oldu... 'Camdaki Kız' birinciliği bırakmadı

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#Camdaki Kız#Kanal D#Gülseren Budayıcıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 10:52

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizisi Camdaki Kız, 54’üncü bölümüyle AB kategorisinde 5,71 reyting ve 16,75 izlenme payı ile perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

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 Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan 54’üncü bölümü heyecan dolu anlarıyla perşembe akşamına damgasını vurdu.

Nalan, duygularına teslim oldu... Camdaki Kız birinciliği bırakmadı

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Camdaki Kız’ın 27 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan 54’üncü bölümünde;

Cana’yı kaçıran Feride, onu Alp’le bir araya getirerek Cana’nın Sedat’ın bebeğini beklediğini Nalan’ın öğrenmesini engelledi.

Nalan, duygularına teslim oldu... Camdaki Kız birinciliği bırakmadı

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Rafet, herkesin kendine yalan söylemesinin bedelini ödetti. Hayri ile keyifli bir gün geçiren Nalan, duygularına teslim oldu.

Onların bu anlarına şahit olan Muzo ise karışık duygular yaşadı.

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Nalan, duygularına teslim oldu... Camdaki Kız birinciliği bırakmadı

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her perşembe Kanal D’de...

CAMDAKİ KIZ'IN SON BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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#Camdaki Kız#Kanal D#Gülseren Budayıcıoğlu

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