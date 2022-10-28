Nalan, duygularına teslim oldu... 'Camdaki Kız' birinciliği bırakmadı

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan 54’üncü bölümü heyecan dolu anlarıyla perşembe akşamına damgasını vurdu.

Camdaki Kız’ın 27 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan 54’üncü bölümünde;



Cana’yı kaçıran Feride, onu Alp’le bir araya getirerek Cana’nın Sedat’ın bebeğini beklediğini Nalan’ın öğrenmesini engelledi.

Rafet, herkesin kendine yalan söylemesinin bedelini ödetti. Hayri ile keyifli bir gün geçiren Nalan, duygularına teslim oldu.



Onların bu anlarına şahit olan Muzo ise karışık duygular yaşadı.

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Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her perşembe Kanal D’de...

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