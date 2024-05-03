×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

 Wilma Elles ile Kerem Göğüş'ün nafaka davası sil baştan 

Güncelleme Tarihi:

#Wilma Elles#Kerem Göğüş#Nafaka Davası
Wilma Elles ile Kerem Göğüşün nafaka davası sil baştan
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 10:53

İŞİNSANI Kerem Göğüş ile oyuncu Wilma Elles iki ayrı davada karşı karşıya geldi.

Haberin Devamı

9 yıl önce ikiz çocukları dünyaya gelen çift, anlaşmazlık yaşayınca ayrılma kararı almıştı. Ayrılık sonrası Wilma Elles nafaka davası açtı. Aile Mahkemesi, Kerem Göğüş’ün çocuklarına 1540 Euro nafaka ödemesine karar verdi. Karara itiraz eden Göğüş, dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (istinaf) taşıdı. İşadamı, dava dosyasında kendisiyle ilgili bir gelir araştırma yazısı olmadığını belirterek kararın kaldırılmasını talep etti. İstinaf, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını kaldırdı. Nafaka davası yeniden görülecek.

ÇOCUKLARINI GÖREBİLECEK

Kerem Göğüş, çocuklarını kendisiyle görüştürmediği iddiasıyla Wilma Elles’e açtığı “kişisel ilişkinin kurulması” davasını da kazandı. Aile Mahkemesi, Göğüş ile çocukları arasında her ayın belirli günlerinde ve resmi tatillerde şahsi ilişki tesisi kurulmasına karar verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Wilma Elles#Kerem Göğüş#Nafaka Davası

BAKMADAN GEÇME!