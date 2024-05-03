 Wilma Elles ile Kerem Göğüş'ün nafaka davası sil baştan 

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9 yıl önce ikiz çocukları dünyaya gelen çift, anlaşmazlık yaşayınca ayrılma kararı almıştı. Ayrılık sonrası Wilma Elles nafaka davası açtı. Aile Mahkemesi, Kerem Göğüş’ün çocuklarına 1540 Euro nafaka ödemesine karar verdi. Karara itiraz eden Göğüş, dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (istinaf) taşıdı. İşadamı, dava dosyasında kendisiyle ilgili bir gelir araştırma yazısı olmadığını belirterek kararın kaldırılmasını talep etti. İstinaf, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını kaldırdı. Nafaka davası yeniden görülecek.



ÇOCUKLARINI GÖREBİLECEK



Kerem Göğüş, çocuklarını kendisiyle görüştürmediği iddiasıyla Wilma Elles’e açtığı “kişisel ilişkinin kurulması” davasını da kazandı. Aile Mahkemesi, Göğüş ile çocukları arasında her ayın belirli günlerinde ve resmi tatillerde şahsi ilişki tesisi kurulmasına karar verdi.



