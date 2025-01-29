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Nadide Sultan: Sanat camiası iki yüzlülerle dolu

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#Nadide Sultan#Pınar Kerimoğlu#Youtube
Nadide Sultan: Sanat camiası iki yüzlülerle dolu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 09:34

NADİDE Sultan, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk oldu.

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Sanat dünyasındaki iki yüzlülükten yakınan ünlü şarkıcı “Keşke hiç tanımasaydım dediğim sanatçılar var” dedi. Sanatçıların egolarından dert yanan Sultan şu sözleri dile getirdi: “Sanat camiamız, ne yazık ki iki yüzlü insanlarla dolu. Gittiğin programda, yayın arasında yüzüne bile bakmayan, ama yayın başlayınca bir anda gülen insanlar var. Uçakta selamlaşmamak için yüzünü gizleyenlerden bıktım artık.” Geç yaşta evlenip yalnızca bir çocuk sahibi olmasından duyduğu pişmanlığı da dile getiren Nadide Sultan, şu ifadeleri kullandı:

20 yaşında evlenseydim 5 çocuk yapardım

“Ben tez canlı bir insanım; çocuğa bakamam, herhalde tahammül edemem diyordum. Ama Kaan doğduktan 40 gün sonra tekrar hamile kalmak istedim. Ancak nasip olmadı. Anne olmayı çok sevdim. Hakan’la 20 yaşında evlenmiş olsam kesin 5 çocuk yapardım.”

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#Nadide Sultan#Pınar Kerimoğlu#Youtube

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