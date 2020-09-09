My Strange Hero dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? My Strange Hero oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Dizinin ilk bölümü 2018 yılında yayınlanmıştır. My Strange Hero dizisi Güney Kore'de çekilmiştir.

My Strange Hero Dizisinin Konusu Nedir?

Kang Bok-Soo oldukça yardımsever bir gençtir. Fakat bu gencin okuldaki başarısı hiç de iyi değildir. Son So-Jeong sınıf başkanıdır ve aynı zamanda Kang Bok-Soo'nun da arkadaşıdır. Kang Bok-Soo bir süre sonra Son So-Jeang'a duygusal anlamda bir şeyler hissetmeye başlar. Oğlan kıza karşı her zaman sevecen ve naziktir. Bir süre sonra Son So-Jeong da oğlana karşı bir şeyler hisseder.

Bir gün Oh See-Hoo isimli bir genç bu okula yeni kayıt yaptırır. Bu yeni çocuk ile Kang Bok-Soo arasında anlaşmazlık olur. Bunun sonucunda Kang Bok-Soo okuldan atılır. Aradan yıllar geçer ve Son So-Jeong eski okulunda sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlar. Oh See-Ho'da bu okulda başkanlık yapmaktadır. Bir karmaşadan sonra ise Kang Bok-Soo okulda öğrenimini tamamlayabilmesi için tekrar okula çağrılır. Bunu intikam almanın bir yolu olarak düşünen Kang Bok-Soo aradan geçen yıllar sonrasında atıldığı okula tekrar döner.

My Strange Hero Kaç Bölüm ve Sezon?

Dizi 2018 ve 2019 yılları arasında yayınlanmıştır. Toplamda 32 bölümden oluşmaktadır. Bir sezon sürmüştür ve her bölüm yaklaşık 30 dakikadan oluşmaktadır.

My Strange Hero Oyuncuları ( Oyun Kadrosu) Kimlerdir?

Kang Bok-Soo: Dizinin ana karakteridir. Okulda oldukça başarısızdır. bunun dışında oldukça iyi niyetli bir gençtir. Son So-Jeang'a aşıktır. Okulda yaşanan bir karışıklık sebebi ile okuldan atılır.

Son Soo-Jung: Okuldaki en başarılı öğrenciler arasındadır. Tek hayali öğretmenliktir. Bu hayalini gerçekleştirir ve okumuş olduğu okulda sözleşmeli öğretmen olarak işe başlar.

Oh Se-Ho: Dizinin kötü karakteridir. Annesi okuduğu lisenin sahibi konumundadır. Yıllar sonra kendisi de okulda müdür olarak çalışmaya başlar. Kıskanç kişiliği sebebi ile okuldaki en yakın arkadaşına bir iftira atar ve arkadaşının okuldan atılmasına neden olur. Annesi tarafından sürekli baskı gördüğü için psikolojik olarak sağlıklı bir birey değildir.

Lee Kyung-Hyun: Kang Bok-Soo ile dostlardır. Bunun yanında aynı işte beraber çalışırlar.

Yang Min-Ji: Liseden bu yana Kang Bokk-Soo'a platonik olarak aşıktır.

My Strange Hero Yönetmeni Kimdir?

Dizinin yönetmenliğini Ham Joon-ho yapmaktadır. Dizi ilk olarak 10 Aralık 2018 yılında yayınlanmıştır. Dizinin orijinal dili ise Korece'dir.

My Strange Hero Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcılığı SBS üstlenmektedir. Yapımcı Şehir Avcısı ve 49 Gün Filmleri ile de tanınmaktadır.

My Strange Hero Senaristi Kimdir?

Dizinin senaristliğini Yoon Young-Kim üstlenmektedir.

Konusu her ne kadar intikam olsa da daha çok gençlik kategorisine giren bir dizidir. Dizide eğitim sistemi ile alakalı eksiklikler bolca eleştirilmektedir.