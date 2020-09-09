My Secret Romance dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? My Secret Romance oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

2017 yılı yapımı olan dizi konusu zengin bir ailenin tek varisi olan Cha Jin-Wook ile daha önce hiç sevgilisi olmayan Lee Yoo-Mi'nin tanışmasının ardından yaşanan romantizmi komedi tadında anlatıyor.

My Secret Romance Dizisinin Konusu Nedir?

Dizi de oldukça çapkın olan Cha ve zengin bir ailenin tek varisidir. Züppe bir genci canlandıran Sung Hoon dizide kibirli ve bencil bir adamdır. Uzun süreli aşka inanmayan Cha kısa süreli aşk adamı olarak bitirim bir karakterdir. Zengin ve itibarlı bir ailenin çocuğu olan Cha’nın bir kadınla bir gün adının bir skandala karışması bardağı taşırmıştır. Bunun ardından babası hatalarının bedelini ödemesi adına Cha'yı sahibi olduğu tatil beldelerinden birine çalışması için gönderir.

Dış görünümüne çok fazla önem vermeyen ve idealist bir beslenme uzmanı olan Lee Yoo-Mi parlak bir kişiliğe sahiptir. İdeali olan diyetisyenlik öğrenimini bitirmiş ve Cha’nın sahibi olduğu tatil beldelerinden birinde işe başlamıştır. İkilinin karşılaşması sonrasında Cha’nın hayatı tamamen değişecektir. Ne yazık ki kötü bir de tesadüf Yoo-Mi’yi bekliyordur.

Vagabond Kaç Bölüm ve Sezon?

Romantik komedi dizileri arasında yerini alan kore yapımı dizi 13 bölüm halinde yayımlanmıştır. Dizi kendi türünde oldukça beğeni toplamış izleyenlere ilginç karakterler sunarken bir dizi komik olaylar da ardı ardına sıralanmıştır.

Vagabond Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Zengin iş adamının oğlu ve dizinin başrol oyuncusu Sung Hoon, beslenme uzmanı olan dizinin kadın başrol oyuncusu ise Song Ji-Eun’dur. Song Ji-Eun’un çocukluk arkadaşını canlandıran ve bir kitap dükkanı sahibi olan oyuncu ise Kim Jae-Young’dur. Diğer oyuncu kadrosu ise;

Joo Hye-Ri - Jeong Da-Sol

Kim Ae-Ryung - Lee Kan-Hee

Cha Dae-Bok - Kim Jong-Goo

Jang Woo-Jin - Park Shin-Woon

Jo Mi-Hee - Nam Gi-Ae

Dong-Goo - Joo Sang-Hyuk

Wang Bok-Ja - Kim Si-Young

Kang Je-Ni - Im Do-Yoon

Lee Shin-Hwa - Baek Seung-Heon

Jang Eun-Bi - Lee Hae-In

My Secret Romance Dizisinin Yönetmeni Kimdir?

Dizinin yönetmenliğini Güney kore doğumlu Kahn Chul-woo yapmıştır. 48 yaşında olan film yönetmenine ait diğer fimler ise; aşk adası, seoul, romantic movement olarak karşımıza çıkmaktadır. Romantizm konulu film ve dizilerde adından söz ettiren yönetmen bu dizi de aracılığı ile romantizmle komediyi buluşturmuştur.

My Secret Romance Dizisinin Senaristi Kimdir?

2017 yılında yayınlanan dizinin senaristi Kim Ha-Na yapımcı şirket ise goldin media olarak karşımıza çıkmaktadır.