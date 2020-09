My First First Love dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? My First First Love oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

2019 Yayın tarihli olan My First First Love, Güney Kore gençlik dizileri arasında ye alıyor. 7,6 IMDb puanına sahip olan dizi aşk, komedi ve gençlik konulu dizi severler için tavsiye edilmektedir.

My First First Love Dizisinin Konusu Nedir?

Üniversite yolunda olan 4 arkadaşın bir gün yollarının kesişmesi sonucunda olaylar gelişmeye başlıyor. My First First Love dizisinin ana konusunda Yoon Tae Oh isimli karakter, zengin ailenin çocuğudur. Tae Oh 20 yaşına geldiğinde doğum günü hediyesi olarak ailesinden özel bir ev ister ancak ailesinin tek şartı eve kız atmamasıdır. Bu isteği kabul eder ancak bu eve daha sonra dizide yer alan diğer 3 arkadaşı ile birlikte yerleşir.

Choi Hoon, Oh Ga Rin ve Han Song Yi adlı 3 arkadaşı ile aynı evde yaşamaya başlayan Tae Oh ve başlarından geçen hikâyeler, dizisinin temel konusunu oluşturuyor. My First First Love dizisinin ilk bölümlerinde arkadaş grupları arasında başlayacak olan ilişkiler ve komik durumlar kendini belli etmeye başlıyor.

Netflix yapımı Güney Kore dizisi olan My First First Love, izleyiciye arkadaşlığı ve aşkı bir arada sunmaya özen göstermiş. Dizinin ikinci sezonundaki konusu da ilk sezonundaki olaylara göre seyretmiş ve ilk sezondaki beklentileri karşılayarak final bölümü yapmıştır. İkinci sezon itibari ile Ji Soo ile Chae Yeon’un aralarındaki ilişkiler üzerine olaylar değişmeye başlıyor.

My First First Love Kaç Bölüm ve Sezon?

My First First Love dizisi toplamda 2 sezon sürmüş ve ardından final yapmıştır. Her bir sezon için yalnızca 8 bölümü bulunan My First First Love dizisinin toplam 2 sezonu ve 16 bölümü yer almaktadır.

My First First Love Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Dizinin başrol oyuncu kadrosunda bulunan ve ailesinden ev isteyen karakteri canlandıran isim Ji Soo – Yoon Tae Oh adlı karakteri canlandırıyor. My First First Love dizisindeki diğer oyuncu isimleri ve karakterler ise şu şekilde sıralanıyor:

- Jung Chae – Yeon: Han Song- Yi

- Jung Jin- Young: See Do Hyun

- Kang Tae- oh: Choi Hoon

- Choi Ri: Oh Ga- rin

My First First Love Yönetmeni Kimdir?

Drama ve romantik konularında yer almış olduğu My First First Love dizisinin yönetmenlik koltuğu Oh Jin- Seok’a ayrılmış.

My First First Love Yapımcısı Kimdir?

My First First Love dizisinin yapımcısı Lee Sang- Baek olarak geçiyor. Dizinini yapımcılığını üstlenen firmalardan birisi de Netflix olarak görülmektedir.

My First First Love Senaristi Kimdir?

Dizinin senaristi ise Kim Ran’dır.