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"Muzun tadının bilmeyen biriydim"

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#Nur Sürer#Çocuk Esirgeme Kurumu#Hayat
Muzun tadının bilmeyen biriydim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 16:33

Ünlü oyuncu Nur Sürer, konuk olduğu Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programında yaşadığı zorlukları anlattı...

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 Nur Sürer, çocukluk dönemini böyle anlattı:

ANNEMİN OKUMASI YAZMASI YOKTU AMA CESUR BİR KADINDI, ALKIŞLANACAK BİR ANNEYDİ
-Babasız büyüyen bir çocuk olarak 'Keşke babam olsaydı' diye düşünürüm hep. Yoksulluğun izi kalıyor, geçmiyor. Bazı zengin insanlar okulda çocuklara gelirlerdi, (kıyafetler getirip) büyük de olsa tamam oldu bu derlerdi üstümüze... Annem çalışan bir kadındı, babam çalışmazdı. Ben ilkokula başladığım sene hayatımızdan çıktı, dört kardeş ve annemle kaldık. Annem okuması yazması yoktu ama, dördümüzü büyüttü, cesur bir kadındı, alkışlanacak bir anneydi...

Muzun tadının bilmeyen biriydim

YOKSUL BİR AİLEYDİK
-Yoksul bir aileden geldim. Şimdiye göre baktığımda, yoksulduk ama daha neşeliydik. Muzun tadını bilmeyen biriydim ben. Ben Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocukların gittiği bir okulda okudum ilkokulu...

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-OKULDA İSMİM FAKİRLER LİSTESİNDEYDİ
Okulda adım fakirler listesindeydi. Kardeşlerim de öyleydi, hepimiz öyleydik. Hep çıkıntı bir çocuktum, niye böyle bir yardım yapılıyor bize diye sormuşluğum da var. Niye beni seçtiler diye düşünürdüm hep. Öfkeli değildim ama, çıkıntı bir çocuk oldum. 4 kardeşiz. En küçük erkek kardeşimi kaybettik. Ablam 77 yaşında. Ablam 16 yaşında evlendi, kocaya kaçtı. Belki evdeki sıkıntıdan, o evliliği kurtuluş gibi görmüş olabilir. Bir kızı bir oğlu var, oğlunu çok genç yaşta trafik kazasında kaybettik. Benim bir küçük kız kardeşim var. Ablam çocuk işciydi, ilkokulu bitirmeden 3. sınıftan çıktı, ip fabrikasında çalışırdı.

 

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#Nur Sürer#Çocuk Esirgeme Kurumu#Hayat

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