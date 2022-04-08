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Muzo, Pera'ya karşı koyamadı!

#Camdaki Kız#Kanal D#Burcu Biricik
Muzo, Peraya karşı koyamadı

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizisi Camdaki Kız, ekrana gelen 38’nci bölümüyle yine zirvede yer aldı. Yayınlanan bu bölüm, Kantar Medya’nın verilerine göre AB kategorisinde 6,53 reyting, yüzde 17,60 izlenme payı ile 20+ABC1 kategorisinde ise 7,11 reyting, yüzde 17,37 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan yeni bölümü izleyicinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla perşembe akşamına damgasını vurdu.

Dizinin bu bölümünde, Nalan ve Hayri arasındaki yakınlaşmayı durduramadığını fark eden Feride, Koroğlu Konağı’na taşınmaya karar verdi. Nalan ise, duygularını tam olarak anlayamazken Hayri’nin kaybolan cüzdanında kendi resmini gördü. Gülcihan, Rafet’in Pervin’le görüştüğünü öğrenip, konuyu istemeden de olsa Cavit’e açtı. Sedat’ın araba koleksiyonunu bulan Rafet, onu bu sefer de fotokopi odasına mahkum etti. Muzo, Pera’nın kendisine olan ilgisine daha fazla direnmeyip, Pera ile yakınlaştı.

Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D’de...

 

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#Camdaki Kız#Kanal D#Burcu Biricik

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