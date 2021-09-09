Muzo karakteri Camdaki Kız dizisinden ayrılacak mı? Soru işareti bıraktı
Camdaki Kız dizisinin yeni sezon fragmanı ardından Muzo’nun akıbeti merak konusu oldu. Dizinin 2. Sezonun ilk bölümüne dair ipuçları veren fragmana Muzaffer'in "Gidiyorum." sözleri fragmana damga vurdu. Dizinin takipçileri Muzo'nun ekipte yer alıp almayacağını merak ediyor. Peki, Muzo Camdaki Kız dizisinden ayrılacak mı?
Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Camdaki Kız 2. sezonun açılışını 9 Eylül Pazartesi günü yapacak. Yeni sezon fragmanı ile büyük beğeni toplayan dizide neler yaşanacağı büyük bir merakla beklenirken 10. bölüm 2. fragmanı ayrılık sinyali verdi. Dizinin fragmanında Muzaffer'in "Gidiyorum ben Cavit abi. Uzun bir süre de buralarda olmam." sözleri ardından gözler Enis Arıkan'a çevrildi. Diziye devam edip etmeyeceği konusunda bilgi vermeyen Arıkan, yeni sezon müjdesini sosyal medya hesabından verdi.