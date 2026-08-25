MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n efsane sesi hayata veda etti... Tek ve bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± olmadan bu dÃ¼nyaya bir yÄ±l, beÅŸ ay dayanabildi

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Bir sÃ¼redir saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸan, bu yÃ¼zden konserlerini ve etkinliklerini bile iptal eden Parton, geÃ§en yÄ±l mart ayÄ±nda da kocasÄ± Carl Thomas Dean'i kaybetmiÅŸti.

Parton neredeyse 60 yÄ±ldÄ±r hayatÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra bir tÃ¼rlÃ¼ kendine gelememiÅŸti.

Dolly Parton'Ä±n Ã¶lÃ¼m haberini, hem yeÄŸeni hem de uzun sÃ¼redir gÃ¼venlik ÅŸefi olan Bryan Seaver sosyal medya sayfasÄ±ndan duyurdu.

Seaver paylaÅŸÄ±mÄ±na "Herkese merhaba.. Ben Cassie Parton'Ä±n oÄŸlu Bryan Seaverâ€¦ BugÃ¼n Parton ve Owne ailelerini temsilen teyzem Dolly Rebecca Parton Dean'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ duyuruyorum" diye yazdÄ±.

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YeÄŸen Bryan paylaÅŸÄ±mÄ±nda Dolly Parton'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden yÄ±llar Ã¶nce bu duyuruyu yapmasÄ±nÄ± kendisine vasiyet ettiÄŸini de belirtti.

Dolly Parton'Ä±n Ã¶lÃ¼m haberi, kocasÄ± CarlThomas Dean'in 82 yaÅŸÄ±nda Ã¶lÃ¼mÃ¼nden bir yÄ±l beÅŸ ay sonra geldi.

Parton, kocasÄ±nÄ± yitirdikten sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Carl ve ben birlikte harika yÄ±llar geÃ§irdik. Kelimeler bizim 60 yÄ±l boyunca paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aÅŸkÄ± anlatmaya yetmez" demiÅŸti.

GeÃ§en yÄ±lÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda ise Dolly Parton, ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸmaya baÅŸladÄ±. KardeÅŸi, sosyal medyadan ablasÄ± iÃ§in dua istedi.

Fakat ÅŸarkÄ±cÄ± sonra kendisi sosyal medya sayfasÄ±ndan Ã¶lÃ¼mcÃ¼l bir sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, enfeksiyon kaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in doktorlarÄ±n seyahat etmesini yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Dolly Parton, 19 Ocak 1946'da ABD, Tennessee'de dÃ¼nyaya geldi. 11 kardeÅŸi vardÄ± ve Ã§ocukluÄŸu Ã§ok zorlu koÅŸullarda geÃ§ti. Zaten sonra da bu gerÃ§eÄŸi hiÃ§ saklamadÄ±.

Rolling Stone dergisine yÄ±llar Ã¶nce verdiÄŸi demeÃ§te Dolly Parton, yoksulluk iÃ§inde geÃ§en Ã§ocukluÄŸunu anlattÄ±.

DiÄŸer 11 kardeÅŸiyle birlikte annesi Avie Lee Parton ve babasÄ± Robert Lee Parton tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼tÃ¼len yÄ±ldÄ±z, hayatÄ±nÄ± ÅŸekillendiren ayrÄ±ntÄ±lara da yer verdi o rÃ¶portajda.

Dolly Parton, geÃ§miÅŸi hatÄ±rlayarak "Tek yatak odasÄ± olan bir kulÃ¼bede bÃ¼yÃ¼dÃ¼m" dedi. Sonra da o sÄ±ralarda yoksulluk yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, Ã¶yle her ÅŸeye sahip olmadÄ±klarÄ±nÄ± ekledi.

Parton Ã§ocukluk yaÅŸantÄ±sÄ±na iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "TÃ¼m yorganlarÄ±mÄ±zÄ± ve pencerelere astÄ±ÄŸÄ±mÄ±z perdeleri annem kendisi dikerdi. KÄ±yafetlerimizi onarÄ±rdÄ±. Bazen de eski kumaÅŸlardan ya da yem Ã§uvallarÄ±ndan bize elbiseler dikerdi."

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'BÄ°R DAHA SAKIN FAKÄ°RÄ°Z DÄ°YE AÄžLAMA'

Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re giydiÄŸi kÄ±yafetler yÃ¼zÃ¼nden zaman zaman kendini yetersiz hissederdi Dolly Parton. Bazen okulda arkadaÅŸlarÄ± arasÄ±nda alay konusu bile olurdu.



Bir keresinde okuldan eve gittiÄŸinde bu dÃ¼ÅŸÃ¼nceler yÃ¼zÃ¼nden aÄŸlÄ±yordu. Annesi onun yanÄ±na gitti ve hayatÄ± boyunca unutamayacaÄŸÄ± sÃ¶zleri sÃ¶yleyip onu sakinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Gelin, gerisini Parton'dan dinleyelim: "Annem bir daha asla fakir olduÄŸumuzu sÃ¶ylemeni istemiyorum. Biz; iyilik, sevgi ve anlayÄ±ÅŸ bakÄ±mÄ±ndan zenginiz dedi."

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Dolly Parton, Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nÄ± yoksulluk iÃ§inde geÃ§irdi. Ama Ã¶yle herkese nasip olmayacak bir aÅŸkÄ±n da kahramanÄ± oldu.

1966 yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸkla evlendi Carl Thomas Dean ile... KocasÄ± geÃ§en yÄ±l son nefesini verinceye kadar da bir yastÄ±ÄŸa baÅŸ koydular. Elbette bunca yÄ±llÄ±k aÅŸkÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Parton'Ä± Ã§ok sarstÄ±.

DiÄŸer yandan Dolly Parton ile kocasÄ± Carl Thomas bunca uzun evliliÄŸe raÄŸmen hiÃ§ Ã§ocuk sahibi olmadÄ±lar.

Ä°ÅŸte Dolly Parton, yoksulluktan aÄŸladÄ±ÄŸÄ± o gÃ¼n annesinin kendisine sÃ¶ylediklerini hem hayatÄ±nÄ±n hem de kariyerinin temel taÅŸÄ± haline getirdi.

BÃœTÃœN Ã‡OCUKLARI SEVÄ°YORDU :Parton, belli ki annesinden Ã§ocukken aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸÃ¼dÃ¼n de etkisiyle bunu da kendine bÃ¼yÃ¼k bir dert edinmedi. Onun yerine "TanrÄ± benim Ã§ocuk sahibi olmamÄ± istemedi... BÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklar benim olsun istedi" diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Hatta bu uÄŸurda Ã§ocuklara yÃ¶nelik adÄ±mlar bile attÄ±. Parton, 1995 yÄ±lÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Imagination Library (Hayal KÃ¼tÃ¼phanesi) ile Ã§ocuklara kitap okuma olanaÄŸÄ± sunuyordu.



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Kariyeri boyunca 11 kez Grammy Ödülü kazanan Dolly Parton, müziÄŸin yanÄ± sÄ±ra oyuncu olarak da tanÄ±nÄ±yordu. 1960'larÄ±n sonlarÄ±ndan itibaren Jolene, 9 to 5, Coat of Many Colours gibi ÅŸarkÄ±larÄ±yla hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±. Whithey Houston'Ä±n Bodyguard filmi için seslendirdiÄŸi I Will Always Love You ÅŸarkÄ±sÄ± da Dolly Parton imzalÄ±ydÄ±. AynÄ± zamanda oyuncu da olan Parton, Çelik Manolyalar, Joyful Noise gibi yapÄ±mlarda oynadÄ±.

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