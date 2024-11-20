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Müzik dünyasının acı günü... Genç yaşında ölen ünlü şarkıcıya son veda

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#Liam Payne#Cenaze#One Direction
Müzik dünyasının acı günü... Genç yaşında ölen ünlü şarkıcıya son veda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 17:21

Daha ilk gençlik çağlarında bir yetenek yarışmasında bir araya getirilen One Direction adlı grupla adını duyuran ve geçen ay henüz 31 yaşında Arjantin'de hayata veda eden Liam Payne, ülkesi İngiltere'de gözyaşları içinde toprağa veriliyor.

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Naaşı, hayatını kaybettiği Arjantin'den  babası tarafından İngiltere'ye götürülen Liam Payne için Buckinghamshare'de bulunan St Mary Kilisesi'nde bir tören düzenlendi.  

Talihsiz şarkıcıya son bir veda için de ailesinin yanı sıra birlikte şöhret olduğu grup arkadaşları Harry Styles, Zayn Malik, Neil Horan ve Louis Tomlinson başta olmak üzere hayatına bir şekilde dahil olan herkes törenin yapıldığı kilisede toplandı. 

Genç şarkıcının son yolculuğuna uğurlandığı törende tek oğlunun annesi Cheryl ile Arjantin'e de birlikte gittiği kız arkadaşı Kate Cassidy de yer aldı.

One Direction grubunun fikir babası olan ünlü televizyon yapımcısı Simon Cowell'a ise hayat arkadaşı Lauren Silverman eşlik etti.

Müzik dünyasının acı günü... Genç yaşında ölen ünlü şarkıcıya son veda

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ACILI KALABALIK GENÇ ŞARKICIYI UĞURLAMAK İÇİN TOPLANDI 
Liam Payne'in geride kalan yedi yaşındaki oğlunun annesi olan eski sevgilisi Cheryl'i da bir dönem üyesi olduğu Girls Aloud adlı müzik grubundaki arkadaşları yalnız bırakmadı.

Nicola Roberts ve Kimberley Walsh, eski sevgilisinin beklenmedik ölümüyle büyük bir şok yaşayan Cheryl'e tören boyunca destek oldu.

Payne'in acılı sevgilisi Kate Cassidy'ye ise törende Elizabeth Hurley'in oğlu Damian Hurley eşlik etti.

Liam Payne'in naaşının bulunduğu tabut, törenin yapılacağı kiliseye bir atlı arabayla getirildi. Tabutu taşıyan at arabasının üzerinde çiçeklerle yazılmış olan "erkek evlat" ve "baba" kelimeleri dikkat çekti.

Müzik dünyasının acı günü... Genç yaşında ölen ünlü şarkıcıya son veda


Payne, geçtiğimiz ay kız arkadaşı Kate Cassidy ile birlikte Arjantin'e gitmişti. Sevgilisi ABD'deki evine gitmek için ayrıldığında Payne, Buenos Aires'teki otelinde yalnız başına kaldı. O sırada da üçüncü kattaki odasının balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Müzik dünyasının acı günü... Genç yaşında ölen ünlü şarkıcıya son veda

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Payne'in naaşını taşıyan tabut bir atlı arabayla kiliseye götürüldü.

Müzik dünyasının acı günü... Genç yaşında ölen ünlü şarkıcıya son veda

Payne'in One Direction grubundan arkadaşı Harry Styles törende üzgün görünüyordu.

Müzik dünyasının acı günü... Genç yaşında ölen ünlü şarkıcıya son veda

Grubun fikir babası ünlü televizyoncu Simon Cowell'a törende sevgilisi Lauren Silverman eşlik etti.

Müzik dünyasının acı günü... Genç yaşında ölen ünlü şarkıcıya son veda

Payne'i Arjantin'deki otelde yalnız bırakıp ABD'deki evine dönen sevgilisi Kate Cassidy, törende Elizabeth Hunyey'in oğlu Damian'dan destek aldı. 

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#Liam Payne#Cenaze#One Direction

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