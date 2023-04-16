Müzik aşkını TRT'ye bağışladı

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YEŞİLÇAM’ın ‘Altın Çocuk’ lakaplı yıldızı Göksel Arsoy, oyunculuğun yanında bir dönem müzikle de ilgilenmiş, 15 yıl boyunca sahneye çıkmıştı. Türk müziğinin usta bestekârı Yesârî Asım Arsoy’un yeğeni olan 87 yaşındaki sanatçı, musiki dersleri aldığı dönemde biriktirdiği notları ve külliyatları yıllar sonra TRT İstanbul Radyosu’na hediye etti. Levent’teki evinde bulunan arşivi radyo yetkililerine teslim eden Arsoy şöyle konuştu: “Benim şansım; bestekâr Yesârî Asım Arsoy’un amcam olması. Onu anlamak için belli bir kültüre ve birikime sahip olmak lazımdı. Ben de Yesârî Asım ismine yakışmak için dersler aldım. Haftada iki gün Muzaffer Birtan’ın evine gider, ders alırdım. Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın Taksim’deki muayenesine giderdim. Bilhassa Arif Sami Toker’le tanışmam çok büyük bir şanstı. Bütün bu hocalarla olan çalışmalarımda aldığım notları, musikiyle ilgili yazılı eserleri hep biriktirdim. Ortaya büyük bir arşiv çıktı.”



Göksel Arsoy, arşivini hediye etme kararını nasıl aldığını ise şöyle anlattı: “Son yıllarda arşivimi açıyor, okurken o günlere gidiyordum. Sonra kendi kendime dedim ki; o hatıralar yalnız seni tatmin ediyor. Senin gibi bir sanatçıya yakışan, bu zengin arşivi büyük bir sanat kuruluşuna hediye ekmektir. Bu bir hizmettir. Hem de bu yönden hatırlanmanı temin edecektir. İstanbul Radyosu’na telefon ettim. Çok yakınlık gösterdiler ve memnun oldular. Ben de bu arşivi kendilerine hediye ettim.”