Müziğin yıldızları şov yaptı... Sahnelerde bayram şöleni

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Coşkulu ve müzik dolu
Kurban Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs-Girne’deki Chamada Prestige Hotel’de sahneye çıkan Sibel Can, konserine “Tüm sevdiklerinizle birlikte, sağlıklı ve neşeli nice bayramlar diliyorum. Her gününüz bayram coşkusuyla ve müzik dolu geçsin” diyerek başladı.
Sanatçı, seslendirdiği şarkılarla sevenlerine keyifli saatler yaşattı.
Çınarcık’ı salladı
Arife günü 58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında sahneye çıkan Hande Yener, önceki akşam da Çınarcık’taki Mawish Beach & Disco’da müzikseverlerle buluştu.
Açık havada Özcan şov
Bayramın ikinci günü Kıbrıs’taki Merit Park Hotel’de sahneye çıkan Özcan Deniz’in açık havada verdiği konseri yaklaşık 2 bin kişi izledi.
Sevilen şarkılarını seslendiren Deniz, konserine kendine has danslarıyla renk kattı.
Albüm müjdesi
Pop müziğin sevilen seslerinden Funda Arar, bayramın ikinci günü Kıbrıs’taki Acapulco Hotel’de sahneye çıktı.
Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, “Bayramın ilk gününü ailemizle geçirdik. Akrabalarımızla bir araya geldik. Oğlum Aras da harçlık topladı. Gelenekleri sürdürmeye çalışıyoruz” dedi. Son single’ı “Korkak”ın gördüğü ilgiden memnun olduğunu da dile getiren Arar, sevenlerine albüm müjdesi verdi: “Yakında yeni bir şarkı daha çıkacak. Son tekliden sonra herkes bana albüm soruyor. Çok birikmiş şarkımız var. İnşallah yakında bir albüm de gelecek.”
Dalaman sahnesi
Emre Altuğ, Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa’da konser verdi.
Sıra dışı sahne kostümüyle dikkat çeken ünlü sanatçının seslendirdiği şarkılara konser alanındaki kalabalık hep bir ağızdan coşkuyla eşlik etti.
Şeker tadında
Bayramın ikinci günü Kıbrıs Merit Royal Diamond Hotel’de sahneye çıkan Derya Uluğ, “Önce İzmir’e gidip ailemi ziyaret ettim. Yıllar sonra ilk kez bayramın ilk gününü ailemle geçirdim” dedi.
Şarkıcı, ışıltılı tulumu için de “Oral Ünlü hazırladı. Bayram şekeri tadında, pembiş pembiş giyindim” diye konuştu.
Konserden konsere
Konserden konsere koşan Melek Mosso, arife günü Kocaeli’de, bayramın birinci günü İzmir’de, ikinci günü Antalya’da ve üçüncü günü de Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu.
Şarkıcı, konserlerinde çekilen fotoğraf ve videoları sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı.
Kiraz güzeli
Tekirdağ’da bu yıl 58’incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nde son günün yıldızı Şevval Sam’dı.
Puantiyeli bir elbiseyle sahneye çıkan sanatçı, repertuvarında türkülere ve sanat müziği eserlerine de yer verdi.
Seyirci bırakmadı
Deniz Seki, babasının memleketi Alanya’da konser verdi. Serenity Queen Otel’de dinleyicileriyle buluşan sanatçı, 30 yıldır sahnelerde olmasına rağmen Alanyalılarla ikinci kez bir araya geldiğini söyledi.
Gülşah Saraçoğlu imzalı elbisesini beyaz pelerinle tamamlayan Seki, gecenin sonunda yoğun istek üzerine üç kez bis’e çıktı.
İbo’ya büyük ilgi
Bayramda Kıbrıs’ta konser veren ünlü yıldızlardan biri de İbrahim Tatlıses’ti.
Önceki akşam Cratos Premium Otel’de sevenleriyle buluşan sanatçı, “Mavi Mavi”, “Allah Allah”, “Haydi Söyle” gibi hit eserlerini seslendirdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konseri izleyenler arasında İbrahim Tatlıses’in İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda’dan gelen hayranları da vardı.
Herkes kendi mayosuna bakacak
Aslı Zen bayramda Merit Park Otel Letafet’te konser verdi.
Sahneye mayoyla çıkan Aslı Zen, “Mayoyla sahneye çıkanlar sosyal medyada eleştiriliyor” diyen muhabire “Herkes kendi mayosuna bakacak. Benim mayom taş gibi. Bu yaşta giysinler de göreyim. Ben uzun tuvalet ve elbiseler giyiyordum. Herkes mayo giyiyor, ben de bir tur giyeyim dedim. Benim için cesaret kıyafeti, çünkü daha önce giymemiştim” yanıtını verdi.
Unutulmazdı
Bengü, Samsun’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde sahneye çıktı.
Batı Park Sahne’de konser veren ünlü şarkıcı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi. Bengü konserden renkli anları Instagram’da “Unutulmazdı” notuyla paylaştı.
Sanatta sınır olmaz
Kubat, Girne Rocks Hotel’de sahne aldı. Konser öncesi soruları yanıtlayan sanatçı, yeni single’ı için bir pop bestesini seslendirdiğini söyledi:
“Kızım pop okumamı çok istiyordu. Ben de eğer türkü dinlersen yaparım dedim.” Kubat, “Kızınızın yeni nesil şarkıcıları dinlemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna “Sanatta sınır olmaz. Her tarzı dinleyecek ama” diye cevap verdi.
Alaçatı’da sıra gecesi
Berdan Mardini bayramın ikinci günü Çeşme-Alaçatı’da müzikseverlerle buluştu.
Ünlü şarkıcı, Tablacı Güney adlı mekânda düzenlenen ‘sıra gecesi’nde sevilen şarkılarını söyledi. (Deniz BOY)