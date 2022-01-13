Müzede Bir Gece 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Müzede Bir Gece 3: Lahitteki Sır ekranlarda!

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2015 yılında vizyona giren Müzede Bir Gece 3: Lahitteki Sır, komedi- macera ve fantastik türünde izleyiciye heyecanlı dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Ben Stiller, Robin Williams'ın başrollerini paylaştığı film hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki, Müzede Bir Gece 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film hakkında bilgiler...

MÜZEDE BİR GECE 3: LAHİTTEKİ SIR KONUSU

New York’ta bulunan tarih müzesi, geceleri tarihi kahramanların hayata geri döndüğü sıra dışı bir yerdir. Ancak gece görevlisi Larry, bir terslik olduğunu keşfeder. Müzedeki sihrin kaynağı olan tablet yok olmak üzeredir. Tableti kurtarmanın tek yolu ise Londra Müzesi’nde bulunan sırrı çözmektir. Larry, sihrin devamını sağlamak için oğlunu da yanına alarak çılgın bir maceraya doğru yola çıkar.

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MÜZEDE BİR GECE 3: LAHİTTEKİ SIR OYUNCULARI

Daha önce serinin birinci ve ikinci filmlerini yönetmiş olan Shawn Levy üçüncü filminde yönetmenliğini üstlenmiş. Ben Stiller ise diğer iki filmde olduğu gibi bu filmde de müze koruyucusu Larry Daley'yi canlandırıyor. Kadroda ona eşlik eden isimlerse Robin Williams, Owen Wilson, Steve Cooga, Dan Stevens ve Skyler Gisondo.