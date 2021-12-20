Muzaffer Döner kimdir? TikTok fenomeni Muzaffer Döner'in sözleri Esra Erol'a damga vurdu...

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64 yaşındaki Muzaffer Döner, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında Muzaffer Döner 47 yıllık karısını bıraktıktan sonra kendinden 20 yaş küçük Gülcan ile aşk yaşamaya başladı.

Eşinin geri dönmesini isteyen Songül Döner, Esra Erol programına katıldı ve eşine “Ben ona ömrümü verdim. Çocuklarımız ve torunlarımız var” sözleriyle seslendi. Eşinin sözleri üzerine programa bağlanan Muzaffer Döner, “"Ben TikTok fenomeniyim. 3-4 bin takipçim var. Beni bu yollara sürükleyen eşimdir. Eşimle 5 yıldır ilişkim yok. Ben boşanmak istediğim için bu çatlaklar oluştu aramızda. Artık aşk bitti