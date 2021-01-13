Müttefik filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Müttefik oyuncu kadrosu

Müttefik filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Müttefik oyuncuları arasında Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris gibi isimler bulunuyor. Filmde Amerikalı Max Vatan karakterine Brad Pitt, Fransız Marianne Beausejour karakterine Marion Cotillard hayat veriyor.

MÜTTEFİK FİLMİ KONUSU

İkinci Dünya Savaşı sırasında kendi ülkeleri için tetikçilik yapan Amerikalı Max Vatan (Brad Pitt) ile Fransız Marianne Beausejour'un (Marion Cotillard) 1942'deki bir görevleri sırasında tanışır ve büyük bir aşkla yolları kesişir. İkisi de Casablanca'daki Nazi Alman elçiyi öldürmek üzere görevlendirildiler ve bu görev sırasında birbirlerine aşı olurlar. Evlenmiş olsalar dahi aralarında hep bir sır vardır...

MÜTTEFİK FİLMİ OYUNCULARI

Başrollerinde; Brad Pitt ve Marion Cotillard’ın yer aldığı ‘Müttefik’ filminin yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Jared Harris, Lizzy Caplan ve Daniel Betts yer alıyor.