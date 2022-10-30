Muttalip Müjdeci: Role âşık olmazsam oynamam

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‘◊ “Yargı”da yer almak size ne hissettiriyor?

- “Yargı” son yıllarda çekilen en iyi dizilerden biri. Hem hikayesi hem yapım hem oyunculuklar anlamında bence 10 numara. “Yargı”yı ilk sezondan beri takip ediyorum ama hiç oynayacağımı düşünmemiştim. Bana sürpriz oldu. İyi de oldu. Tek cümle ile muhteşem hissettiriyor. Özelikle de bana bu şansı verdiği, Rafet’i yarattığı için senaristimiz Sema Ergenekon’a teşekkür ediyorum.

◊ Rafet Amir kısa sürede çok dikkat çekti. Size gelen yorumlar nasıl?

- Hep “Katil kim, siz bu işin neresindesiniz? Hain işbirlikçi, köstebek. Seni hiç sevmiyorum, çok gıcıksın. Bir insan bu kadar kötü olabilir” gibi yorumlar geliyor.

Bazen de “Bize kötü adamı sevdirdiniz” yazanlar var. “Seni sevdik” diyen ise çok az.



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Rafet’e “Safını değiştir” derdim

◊ Muttalip Müjdeci olarak Rafet’e ne söylemek isterdiniz?

- Senaristimiz Sema Ergenekon öyle bir karakter yazmış ki inanın ben bile “Ne olacak bu Rafet’e” diye merak ediyorum. Yine de “Rafet akıllı ol, bu adamlar iyi adamlar. Safını değiştir” derdim.

◊ Nasıl rolleri tercih ediyorsunuz?

- Ben rol yapamam, o rol olurum. Senaryo gelince birkaç defa okuyup, sonra gözlerimi yumup o role âşık olurum. Eğer role âşık olmazsam oynayamam. Kötü bir senaryodan iyi bir film çıkmaz.

Şimdiye kadar oynadığım uzun ya da kısa metrajlı filmler çok ilgi gördü. Festivallerden ödüllerle döndü. Kariyerimin geleceğiyle de alakalı çok plan yapmıyorum.



“Nasipse Adayız” filmi

kariyerimdeki kırılmadır

◊ Kariyerinizin kırılma noktası nedir?

- Aslında kariyerimin kırılma noktasını 4’e bölmek istiyorum. Birincisi Kaan Müjdeci’nin “Sivas” filmi, ilk göz ağrım. İkincisi Ercan Kesal’ın “Nasipse Adayız” filmi, ardından “Çukur” ve “Alef” dizileri... Bunlar merdivenleri çift çift atlamamı sağladı.

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◊ Kariyeriniz ile ilgili şimdiye kadar aldığınız en cesur karar neydi?

- Ercan Kesal’ın “Nasipse Adayız” filmi çekiliyorken benim ufak bir rolüm vardı. Bir gece telefon çaldı ve arayan Ercan Kesal’dı.

Bana başka bir rol düşündüğünü ve ana karakteri oynamamı istediğini söyledi. Hiç düşünmeden kabul ettim. O gecenin sabahında Ankara’dan İstanbul’a gittim. Beni terminalde kendisi karşıladı ve sete gittik. Bu kırılma noktamdı.

Sosyal biriyimdir

◊ İş dışında neler yapmayı çok seversiniz?

- İş ve özel hayatımı karıştırmamaya özen gösteriyorum. İkisi de çok farklı ve kıymetli. Fakat sosyal biriyimdir, hiç boş kalmam. Arkadaşlarımla çok dışarı çıkarım, akraba ve memleket ziyareti yaparım. Irak, Telafer’den gelen Türkmen aileleri var, onlarla ilgilenirim.

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◊ Yine bir festival filmi ile karşımıza çıkacak mısınız?

- Daha önceden çekilmiş olan sinema filmlerim var. Onların vizyona girmesini bekliyoruz. Yeni projeler için görüştüğümüz sinema filmleri var. Menajerim ve ben film seçme konusunda çok titiz davranıyoruz.