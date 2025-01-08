Minik kızlarını bağırlarına bastılar... Şimdi sırada bir erkek bebek var!

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Hele bir de dünyaya gelen, anne ve babanın ilk bebeğiyse... Bir de üstüne ilk torunsa...

Üstelik bu durum ünlü ya da sıradan bütün aileler için geçerli.

İngiliz kraliyet ailesinden sonra dünyanın en çok ilgi çeken taçlı ailesi olan Ürdün kraliyet ailesi de bunlardan biri işte.

SON İKİ YILDA AİLE GENİŞLEDİ

Kral Abdullah ile Kraliçe Rania, geçen iki yılda ardı ardına büyük mutluluklar yaşadı.

2023 yılının mart ayında önce büyük kızları Prenses İman hayatını Cemal Thermiotis ile birleştirdi. O gösterişli düğünden yaklaşık iki buçuk ay sonra daha büyük bir düğün geldi.

Babasından sonra taht için ilk sırada olan Prens Hüseyin, Suudi Arabistanlı mimar Rajwa Alsahif ile hayatını birleştirdi.

Hem de ne törendi o!

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Dünyanın bütün kraliyet ailelerinin buluştuğu bir zirve gibi gerçekleşen düğünün üzerinden geçen 10 ayın sonunda genç çiftten hamilelik haberi geldi. Rajwa ile Hüseyin'in bir bebeği olacaktı.

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MİNİK BEBEK AİLEYİ SEVİNCE BOĞDU

Sonunda o bebek de geçen yılın ağustos ayında dünyaya gözlerini açtı.

Hüseyin ile Rajwa ilk kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Tabii ki Rania ile Abdullah da ilk torunlarını bağırlarına basma şansını buldu. Ailenin tüm üyeleri bulutların üzerine çıktı bu doğumla.

Tıpkı halası gibi İman adı verilen bebek bütün bir ailenin kucağından inmedi. Özellikle de ilk kez baba olan Hüseyin, kimi zaman işe giderken kızını öpüp kokladığı anlarda çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kimi zaman da onu çalışma ofisine götürdü... Oradaki anlarını da görüntüleyip kızıyla ne kadar gurur duyduğunu gözler önüne serdi.

Minik İman, kraliyet ailesinde dünyaya geldiği için doğuştan "prenses" unvanını taşıyor... Ama bir ayrıntı var.

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PRENSES UNVANI VAR AMA TAHT ÜZERİNDE HAKKI YOK

Onu da şöyle anlatalım.

Rajwa ile Hüseyin'in ilk bebeği minik İman her ne kadar prenses olsa da taht üzerinde herhangi bir hakkı bulunmuyor.

Eğer ilerleyen yıllarda bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmazsa tabii...

Minik İman'ın dünyaya gelişi ülkenin tahtı için önceden belli olan sıralamayı değiştirmedi. Şu anda Kral olan Abdullah'ın ilk sıradaki veliahtı dört çocuğunun en büyüğü olan Hüseyin...

Rania ile Abdullah'ın İman ve Salma adında iki tane kızı var. Ama onlar taht sıralamasında değil. En küçük çocukları Prens Hashim ise bu sıralamada yer alıyor.

Ülkede geçerli olan kurallara göre Rajwa ile Hüseyin'in kızı İman da taht için sırada değil, yani babasının veliahtı olamıyor. Bu hak sadece erkek çocukları için geçerli.

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Kısaca özetlemek gerekirse tahtın, Veliaht Prens Hüseyin'den sonra onun çekirdek ailesinden birine geçmesi için çiftin bir oğlu olması gerekiyor.

Rajwa ile Hüseyin 2023 yılının haziran ayında gösterişli bir törenle evlendi. Bu, Rania ile Abdullah'ın 1993'teki düğününden sonra gerçekleşen en büyük düğün olarak tarihe geçti.





Dünyanın neredeyse bütün kraliyet ailelerinden temsilcilerin katıldığı düğüne Kate Middleton ile Prens William da renk kattı.





EVLİLİK DIŞI ÇOCUK BİLE VELİAHT OLARAK DÜŞÜNÜLDÜ

Aslına bakılırsa bu durum dünyadaki başka bir taçlı aile için de geçerli.

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Avrupa'nın kendi küçük şöhreti büyük ülkesi Monako'da da kız çocukları taht sıralamasında yer almıyor. Bu yüzden de şu anda tahtta oturan Prens Albert ile karısı Prenses Charlene'in evlendikten sonra kısa zamanda bebek sahibi olmaması büyük endişe ve tartışma yaratmıştı.

Yasalara göre eğer Monako tahtına herhangi bir varis bulunamazsa Fransa'ya bağlanması söz konusuydu.

Hatta bunu önlemek için Albert'in evlilik dışı oğlu Alexandre'nin veliaht olması bile gündeme gelmişti. Elbette bu duruma Albert'ın iki kız kardeşi Caroline ile Stephanie karşı çıktı.

Charlene ile Albert'in çocuğunun olmadığı dönemde Caroline'in oğulları Andrea ve Pierre'in adı bile konuşuldu veliaht olmaları için.

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SONUNDA İKİZLER DOĞDU, ÜLKENİN GELECEĞİ KURTULDU

Neyse ki sonunda Albert ile Charlene, ikiz çocuk sahibi oldu. Bunlardan biri kız diğeri erkek. Gabriella ve Jacques şu anda 10 yaşında.

Ama ikiz olsalar bile zamanı geldiğinde babasının yerine tahta geçecek olan kişi Gabriella değil erkek kardeşi Jacques.

Tam 70 yıl boyunca Kraliçe 2. Elizabeth'in tahtta oturduğu İngiliz kraliyet ailesinde de durum şöyle... Elizabeth erkek veliaht olmadığı için babasının yerine tahta geçmişti...

O dönemin kralının iki çocuğu vardı... Elizabeth ve Margaret.. Bu iki kızdan büyük olanı Elizabeth idi ve taht ona kalmıştı.

Ama ailenin geri kalan üyeleri için taht sıralaması konusunda erkek çocuklara hak verilmişti. 2013 yılında yapılan bir değişiklikle erkek çocukların taht sıralaması için ayrıcalıklı olma durumu sona erdi.

Yani o zamandan bu yana kız ya da erkek fark etmeksizin doğum tarihine göre belirleniyor taht sıralaması.

Bu durumda şu anda kral olan Charles'ın ilk sıradaki veliahtı büyük oğlu William. Sonra Kate Middleton ile evliliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu George geliyor. Onu da ortanca çocuğu Charlotte ve küçük oğlu Louis geliyor.