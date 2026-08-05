Mutlulukla kurduğu yuvayı eşinden şiddet gördüğü için yıkmak zorunda kaldı… ‘Evlendiğim adamla ayrıldığım adam bambaşka iki kişiydi’

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Bu itiraf gibi sözler geçen yıl evliliğini bitiren, ayrılığı da büyük olay yaratan ünlü oyuncuya ait. Büyük bir aşkla başlayan evliliği çok çarpıcı iddialarla sonlanan yıldız isim bu süreçte eski eşinden şiddet de görmüştü.

Charlie Sheen’le yaptığı ilk evliliği de Sheen’in o dönem uyuşturucu ve fuhuş batağına düşmesi sonucu olaylı şekilde sonlanan ünlü oyuncu Denise Richards ne yazık ki aradığı mutluluğu ikinci evliliğinde de bulamadı.

55 yaşındaki oyuncu dün katıldığı bir yayında holistik tıp uygulayıcısı olan eski eşiyle evliliği ve boşanması hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Denise Richards, ayrıldığı eşi Aaron Phypers'ın evlendikten sonra tamamen farklı bir kişiye dönüştüğünü iddia etti ve evlilikleri boyunca gördüğü fiziksel ve sözlü istismarı anlattı.

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Richards, işlerin nasıl kötüye gittiğini anlatırken "Açıkçası, istismarcı bir evlilik içindeydim. Başlangıçta en azından fiziksel olarak böyle değildi... Sonra ise istismar fiziksel, duygusal, finansal olarak devam etti ve giderek arttı” dedi.

Eski aşıklar bir yıldan kısa bir süre birlikte olduktan sonra Eylül 2018'de Kaliforniya, Malibu'da samimi bir törenle evlenmişti.

"Ayrıldığım kişi evlendiğim kişiden tamamen farklı bir kişiydi" diyen Denise Richards kendini kandırılmış hissettiğini de sözlerine ekledi.

Richards ayrılık süreci sırasında dayak yediğini de iddia ettiği evliliği için "Sekiz yıldan biraz fazla bir süre birlikteydik ve altı yıldan biraz fazla bir süre evli kaldık. Bu durumda olacağımı hiç düşünmemiştim" diyor.

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Aaron Phypers, 7 Temmuz 2025'te boşanma davası açmış ve ayrılık tarihlerini bunun üç gün öncesi olarak belirtmiş, Denise Richards’dan nafaka, avukatlık ücretleri ve çok sayıda kişisel eşya talep etmişti.

Denise Richards, aslında evliliğin çoktan bu duruma gelmiş olmasına rağmen neden kocasından daha önce ayrılmadığını ise "Şimdi insanların 'Neden ayrılmadın?' veya 'Bilmen gerekirdi. İşaretleri görmen gerekirdi' demelerini anlıyorum. Birçok insan bana bunu soruyor, ama ben öyle düşünmedim. Eğer öyle düşünseydim o kişiyle evlenmezdim." sözleriyle açıkladı.

Bir yıl önce ayrılan ancak Aaron Phypers’ın oldukça yüklü nafaka ve tazminat istekleri yüzünden davaları bir türlü sonuçlanmayan eski çift mahkemede kozlarını paylaşmaya devam edecekler…

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Eski kocası hakkında ayrılık sürecinde çok şey öğrendiğini söyleyen Denise Richards Aaron Phypers’la sevgili olmadan önce iyi arkadaş olduklarını ve Phypers'ı hep "çok iyi bir adam gibi görünen, çok mütevazı, çok ilgili ve tam bir ‘adam gibi adam’" olarak gördüğünü anlattı.

Ünlü oyuncu Kanadalı olan Phypers'ın evlendikten sonra yeşil kart almasıyla maskenin düşmeye başladığını ve "işlerin değişmeye başladığını" söyledi.

Richards, Phypers'ın onu sözlü şekilde taciz eder hale geldiğini bunun "yavaş yavaş gelişen bir süreç olduğunu” söylerken sağlık koçu olarak çalışan eski kocasının ona fiziksel şiddet de uyguladığını gözleri dolarak anlattı: "Bana ilk vurduğu anı asla unutmayacağım; çok şok olmuştum. 'Ah, kahretsin. Bunun geri dönüşü yok' diye düşündüm."

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Denise Richards, Aaron Phypers'ın olaydan dolayı "çok pişman" olduğunu söyledi. O da bu yüzden eski kocası için üzülmüştü. Ancak hayatının tüm kontrolü yavaş yavaş kocasının eline geçmeye ve taciz ve şiddet giderek artmaya başlamıştı.

"Normalimiz, dövülmek, yere itilmek veya bir şeyle tehdit edilmek haline geldi ve bu neredeyse sürekli bir şey oldu. Bunun yanlış olduğunu biliyordum ama çok yıpranmıştım ve nasıl ayrılacağımı bilmiyordum."

Richards, Phypers'ın silahları olduğunu ve bunları kendisine tehdit ettiğini iddia etti ve sonunda kızlarıyla birlikte evden ayrılırken, Phypers'ın COVID-19 sırasında Kanada'dan taşınan ailesiyle birlikte kiralık evlerinde kaldığını söyledi.

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Denise Richards için bardağı taşıran son damla Aaron Phypers'ın ameliyat olduktan sonra hâlâ hastanedeyken kendisine tokat atması olduğunu söyledi: "Bunu bana yaptığında, o kadar savunmasızken, 'Beni öldürecek' diye düşündüm."

Richards ona öfke yönetimine gitmesi ve ailesini evden çıkarması için ültimatom verdi, ancak işlerin "daha da kötüye" gittiğini iddia etti.

Richards, 2025 yılında geçirdiği yüz germe ameliyatından kısa bir süre sonra Phypers'ın kendisinden habersiz boşanma davası açtığını ve bunu haberlere yansıdıktan sonra kızı Sami'den öğrendiğini iddia etti.

Aaron Phypers, Denise Richards’dan boşanmak için aylık 150 bin dolar nafaka talep etmişti. Mahkeme ise bu miktarı çok bularak Denise Richards’ın dava sonuçlanana kadar eski kocasına 5 bin dolar ödemesine hükmetti.