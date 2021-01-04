Mutluluk Zamanı filmi çekildiği yerle ilgi görüyor - Mutluluk Zamanı oyuncuları kimler, konusu ne?

Mutluluk Zamanı filmi televizyonda ilk kez seyirci karşısına çıkıyor.Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer'in senaryosunu kaleme aldığı, yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın yaptığı Mutluluk Zamanı filmi çekimleri İstanbul ve Heybeliada’da gerçekleşti.

MUTLULUK ZAMANI OYUNCULARI

Romantik komedi türünde yer alan filmin oyuncu kadrosu içerisinde, Barış Arduç, Elçin Sangu, Cengiz Bozkurt, Dila Bayrak, Levent Öktem, Nazlı Kar, Kerem Hakan Ilçin gibi isimler yer alıyor.

MUTLULUK ZAMANI KONUSU

Mert, müşterilerini hayata karşı ayakları dimdik yere basan insanlara dönüştüren "mutluet.com.tr " şirketinin sahibidir. Geçmişiyle yüzleşmeden kendi mükemmel hayatını yaratan Mert ve tüm hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine kuran Ada'nın yolları sürpriz bir şekilde kesişir.

Mert'in hayatı Ada'yı tanıdıkça değişmeye başlar. Mert'i tanıdıkça ona aşık olan Ada ise ne kadar duygularına engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz. Kendisini hep kaybeden biri olarak gören Ada'nın ağabeyi Tarık'ın hayatı ise Mert'le tanıştığında bambaşka bir hal alır. Fakat ne Cengiz'in "Mert'in kız kardeşine aşık olduğundan haberi vardır; ne de Ada'nın abisinin Mert'ten çapkınlık dersleri aldığından.

Asıl sevginin, mükemmeliyette değil kusurların içinde saklı olduğunun anlatıldığı ‘Mutluluk Zamanı' filminde; geçmişiyle yüzleşmeden kendi 'Mükemmel' hayatını yaratan Mert (Barış Arduç) ve tüm hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine kuran Ada'nın (Elçin Sangu) hikayesi romantik haliyle beyaz perdeye aktarılıyor.

Filmde Ada'nın ağabeyi olan ve hayatı boyunca fark edilmeyi bekleyen Tarık (Cengiz Bozkurt), ikilinin arasında farkında olmadan önemli bir rol oynayacak.

ÇEKİMLERİ 7 HAFTA SÜRDÜ

Çekimleri İstanbul ve Heybeliada’da 7 haftada gerçekleştirilen ‘Mutluluk Zamanı’ etkileyici hikayesi ve prodüksiyonuyla dikkat çekiyor.