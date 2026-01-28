Hayalindeki mutluluk Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evlilikle geldi: Daha onu ilk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde anladÄ±m... O benim evim, Ã¶mrÃ¼mÃ¼n geri kalanÄ±

Haberin DevamÄ±

BazÄ±larÄ±nÄ±n, mutlu olmadÄ±ÄŸÄ± evliliklerini bitirip yeniden ve yeniden baÅŸkalarÄ±yla yuva kurmasÄ± da bu yÃ¼zden. Ama er ya da geÃ§ insan aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulup gerÃ§ek mutluluÄŸu yakalÄ±yor.Â

HAYALÄ°NDEKÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° ÃœÃ‡ÃœNCÃœ DENEMEDE BULDU

Ä°ÅŸte top model Heidi Klum da onlardan biri...

Ä°lk evliliÄŸini Ã§ok genÃ§ yaÅŸta Ric Pipino ile yapan 52 yaÅŸÄ±ndaki Klum, sonra da ÅŸarkÄ±cÄ± Seal ile bitiÅŸi bile dillere destan olan bir evlilik yaptÄ±.

Ama belli ki Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi olmasÄ±na raÄŸmen aradÄ±ÄŸÄ± insan Seal da deÄŸildi... Ki ondan boÅŸandÄ±ktan sonra bu kez kendisinden epey genÃ§, 36 yaÅŸÄ±ndaki mÃ¼zisyen Tom Kaulitz ile evlendi.

AralarÄ±ndaki 16 yaÅŸ farka raÄŸmen Klum, Ã¶zel hayatÄ±nda aradÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeyi de Kaulitz ile buldu.

Heidi Klum'un eski sevgilisi Flavio Briatore'den dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Leni, Seal ile evliliÄŸinden doÄŸan Ã¼Ã§ oÄŸlu ve kocasÄ± Tom Kaulitz kocaman bir aile oldular...Â





AÅžKI VE HAYATI BELGESEL OLDU

AÅŸklarÄ± Ã¶yle bÃ¼yÃ¼k ki onlarÄ±n iliÅŸkisi On and Off the Catwalk by Heidi Klum adlÄ± iki bÃ¶lÃ¼mlÃ¼k belgesele konu oldu.

Belgesel Klum'un kocasÄ± Tom Kaulitz ve dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu ile sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hayatÄ±nÄ±n bilinmeyen yanlarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

"AslÄ±nda evimizin kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§mayÄ± asla istememiÅŸtim" diyen Heidi Klum neden bu konudaki kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸini de ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:Â "Bunu yapÄ±yorum Ã§Ã¼nkÃ¼ insanlarÄ±n bir top modelin hayatÄ±nÄ±n perde arkasÄ±nÄ± gÃ¶rmesini istiyorum."





DAHA Ä°LK ANDA ONUNLA BÄ°RLÄ°KTEYKEN KENDÄ°NÄ° EVÄ°NDE HÄ°SSETTÄ°

Belgesel kapsamÄ±nda Heidi Klum sadece evinin deÄŸil kalbinin kapÄ±larÄ±nÄ± da aÃ§tÄ± aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa. KocasÄ± Tom Kaulitz'e olan aÅŸkÄ±nÄ± anlattÄ±.

Page Six'e, belgeselle ilgili konuÅŸan Heidi Klum, kocasÄ± Tom Kaulitz hakkÄ±nda "En baÅŸÄ±ndan beri onunla birlikteyken kendimi evimde hissettim. DeÄŸer gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼, sevildiÄŸini hatta bana tapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissediyorum" dedi top model.

Heidi Klum ile Tom Kaulitz 2019 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±lar. AralarÄ±ndaki kimya ve bÃ¼yÃ¼k aÅŸk Ã¶yle kolay kolay yok sayÄ±lacak tÃ¼rden deÄŸildi. Zaten bu yÃ¼zden de vakit geÃ§irmeden hemen evlendiler.

ÃœnlÃ¼ model kocasÄ± Kaulitz ile iliÅŸkisi hakkÄ±nda "Birbirimizin arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§ok keyif alÄ±yoruz. Birlikte eÄŸleniyoruz. Bu gerÃ§ekten harika bir iliÅŸki" dedi.

Klum ayrÄ±ca kocasÄ± hakkÄ±nda "GerÃ§ekten Ã§ok Ã§ekici ve yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±" diye konuÅŸtu.





Ä°KÄ° Ã‡OCUÄžU DA KENDÄ°SÄ° GÄ°BÄ° MODEL OLDU

Belgeselde Klum'un kendisi gibi modellik kariyeri yapan iki Ã§ocuÄŸuna da yer verildi.

Klum'un iÅŸ insanÄ± Flavia Briatore ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen ama sonra ikinci kocasÄ± Seal tarafÄ±ndan evlat edinilen kÄ±zÄ± Leni epeydir moda dÃ¼nyasÄ±nda. Hatta annesiyle birlikte kampanyalarda bile gÃ¶rev alÄ±yor.

Klum'un Seal ile iliÅŸkisinden doÄŸan oÄŸlu Henry de Ã§ok yakÄ±n bir zamanda Ã¼nlÃ¼ bir moda markasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ oldu.

Elbette Klum'un moda dÃ¼nyasÄ±ndaki etkisi sayesinde onunla aynÄ± alanda kariyer yapÄ±yor iki Ã§ocuÄŸu da. Ama ilk adÄ±mdan sonra kendi kanatlarÄ±yla uÃ§uyorlar.

Heidi Klum da Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kendi yolundan ilerlemesinden ve yaptÄ±klarÄ± iÅŸten keyif almasÄ±nÄ±n kendisini mutlu ettiÄŸini gizlemedi.





Klum, 2005 ile 2014 arasÄ±nda ÅŸarkÄ±cÄ± Seal ile evli kaldÄ±. Ã‡iftin Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu oldu. Seal, Klum'un Flavio Briatore'den dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Leni'yi de evlat edindi.