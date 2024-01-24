Mutluluk üç ay sürmüştü... Burak Sergen ve eşi Nihan Ünsal boşandı!

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Burak Sergen, 2021'in mart ayında koronavirüse yakalanmış ve uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Zor günleri atlattıktan sonra ünlü oyuncu, sevgilisi Nihan Ünsal ile aynı yılın haziran ayında evlenmişti.

Ancak Burak Sergen, üç ay sonra aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açmıştı. Kısa süre içerisinde de Ünsal'ın, İzmirli iş adamı Özer Kocer ile fotoğrafları basına yansımıştı.

Çekişmeli süren boşanma davası sonuçlandı. Burak Sergen’in avukatı yaptığı açıklamada 'Müvekkilim Burak Sergen ile eski eşi Nihan Ünal arasında süregelen boşanma davası tarafların boşanması kararı ile sonuçlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur' ifadelerine yer verdi.