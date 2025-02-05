Mutluluk ikinci evlilikle geldi: İyi ki doğdun, iyi ki benim kocam oldun... Gülen yüzleri 23 yıldır hiç solmadı

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Evliliğin başında da sonrasında da haklarında çıkan söylentilerin ardı arkası gelmedi... Bazen güzel yıldızın, kocasıyla kendisi evlenmek için o zamanki karısının aldığı söylendi. Bazen de aralarının kötü olduğu.

Yine de onlar ser verip sır vermediler. Yuvalarının kapalı kapıları ardında ne yaşadılarsa yaşadılar ama dışarıya hiçbir şey belli etmediler.

Kocası her ne kadar ketumluğunu korusa da ünlü yıldız zaman zaman önemli günlerinde ona olan sevgisini dile getiriyor. Bu kez de aile albümünden bugüne kadar görülmemiş bir fotoğraf seçti ve kocasının yeni yaşını kutladı.

'SENİ SEVİYORUM... SENİ SEVİYORUM'

Bu anlattığımız ünlü çift Julia Roberts ise Daniel Moder.

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2002 yılında evlenen çift, o zamandan bu yana bir yastığı baş koyuyor... Oyuncu Robert bir yandan, görünTü yönetmeni Moder diğer yandan mesleklerini sürdürüp artık boşlarını geçen üç çocuklarını büyütüyorlar.

Julia Roberts, geçtiğimiz günlerde kocasına ne kadar aşık olduğunu, aradan geçen yılların bu durumu değiştirmeyip tam tersine güçlendirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Julia Roberts, Danny Moder'ın 56'ncı doğum günü için aile albümünden seçtiği siyah beyaz bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

TAKİPÇİLERİ DE COŞKUYA KAPILDI

O karede Roberts, üç çocuğundan birine hamileyken görülüyor.

Sakallarıyla dikkat çeken Moder ile elleriyle Roberts'ın karnına sarılmış. Çift, karşılarındaki biriyle neşeli bir sohbete dalmışlar belli ki. Çünkü ikisinin de yüzleri gülüyor.

Roberts paylaşımına bir de Şilili ünlü şair Pablo Neruda'nın bir dizesine yer verdi. 23 yıllık kocasına "Seni seviyorum, seni seviyorum... Benim şarkımın ve deliliğimin başlangıcı burası" diye seslendi.

57 yaşındaki Julia Roberts'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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'MİLLİ BAYRAM' DİYE ÇAĞIRDILAR... ONLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE EVLENDİLER

Aslına bakılırsa Julia Roberts ile Danny Moder'ın aşkları özellikle ilk döneminde çok konuşuldu.

İlişkilerinin başına ve o dönemde yaşananlara döneceğiz ama Roberts ile Moder'ın örneğine az rastlanır düğünüyle başlayalım bu kez... Çünkü onlar gösteri dünyasında örneğine çok rastlanır bir şekilde evlenmedi.

Düğün günü için ABD'nin milli bayramı da olan 4 Temmuz'u seçmişlerdi. Dostlarını da birlikte yaşadıkları çiftliğe bu özel günü kutlamak için davet ettiler. Ama aslında amaçları başkaydı. O gün evleniyorlardı ve bunun konukları için de sürpriz olmasını istemişlerdi.

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Gerçekten de öyle oldu. 4 Temmuz 2002 günü evlendiler ve o zamandan bu yana mutlu mesut yaşamlarını sürdürüyorlar.

Bugün onlar 20 yaşındaki ikizleri Hazel ve Phinneaus ile 18 yaşındaki Henry Daniel ile şenlenen yuvalarında evliliklerini sürdürüyor. Ama çiftin bugünlere gelmesi öyle kolay olmadı.

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TANIŞTIKLARINDA MODER BAŞKASIYLA EVLİYDİ

Özellikle de ilişkilerinin ve evliliklerinin başlangıcında Julia Roberts ile Danny Moder, magazin sayfalarında çeşitli dedikoduların odak noktasına oturdular.

Bunun nedeni de tanıştıkları sırada Danny Moder'ın Vera Steimberg ile evli olmasıydı. Moder, Roberts ile tanıştıktan sonra kısa sürede karısından ayrıldı. Sonra daha fazla beklemeden de Julia Roberts ile evlendi.

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Roberts da o sırada Benjamin Bratt ile romantik bir ilişki yaşıyordu. Roberts'ın, başrollerini Brad Pitt ile paylaştığı The Mexican filminin setinde Moder da kamera operatörü olarak görev alıyordu.

İkilinin setteki tanışması bir süre sonra büyük bir aşka dönüştü. İkisi de hayatlarındaki diğer kişilerle yollarını ayırdı ve 2002 yılında evlendiler.

'YUVA YIKAN KADIN' BİLE DEDİLER: İşte o dönemde herkes Moder'ın, Julia Roberts uğruna karısını bırakıp yuvasını yıktığını ileri sürmüştü. Roberts'ın canı bu konu yüzünden çok sıkıldı.Düğünden bir yıl sonra da iddialara bir son vermek için bir açıklama yaptı. Güzel oyuncu "Benden ayrı olarak Daniel kendi hayatını düzene soktu. Ben de kendi hayatımı düzene soktum. Sanırım bunun nedeni, bizim aniden birbirimize aşık olmamız ve birlikte yaşamayı istememizdi" diye konuştu.





İKİZLER, DÜĞÜNDEN İKİ YIL SONRA DOĞDU: Çiftin ilk çocukları yani ikizler nikahtan iki yıl sonra dünyaya geldi. 2007 yılında da aralarına Daniel Henry katıldı. Daniel Mooder ve Julia Roberts, üç çocuklu mutlu hayatlarına devam ediyorlar.





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KISA SÜREN EVLİLİK: Julia Roberts, ilk evliliğini Lyle Lovett ile yaptı. Bu evlilik 1993 ile 1995 arasında sürdü.





ALDATILINCA TERK ETTİ: Bunların yanı sıra Roberts, çok konuşulan bir ilişkisini de oyuncu Kiefer Sutherland ile yaşadı. Flatliners'daki rol arkadaşı Kiefer Sutherland ile nişanlandı ama aldatıldığını anlayınca yolları ayrıldı.





ÖZEL BİR KADIN FİLMİYLE YILDIZI PARLADI

Julia Roberts, Pretty Woman filminden sonra kariyerinde çok önemli bir çıkış yakaladı. O noktadan sonra da sadece işleriyle değil özel hayatıyla da gündemden hiç düşmedi.