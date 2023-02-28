Mutlu evlilikte sona mı gelindi? Gazetedeki haberle yıkıldı

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Dizinin yeni bölümünde;

Ailesiyle kavga eden Derya, Mustafa'nın yanına sığındı. İki gencin kendi aralarında yüzük taktığını öğrenen Sevilay, Derya'ya eve dönmesi konusunda ısrar etse de Mustafa'nın cevabı net oldu.

Alır Derya'yı giderim, bir daha yüzümü göremezsin!

Sevilay, Nesrin'i arayarak Derya'nın kendi evinde olduğunu haber verdi.

Somer'i Mine'nin evinde yarı çıplak uyurken bulan Türkan, evliliğini bitirme kararı aldı ve Korman Malikane'sinden ayrıldı...

Kızının Mustafa'nın evinde olduğunu öğrenen Sadık, polislerle beraber Sevilay'ın kapısına dayandı. Derya ise polislere reşit olduğunu ve Mustafa'nın yanında kendi isteği ile kaldığını söyledi.

DERYA AİLESİNİ KARŞISINA ALDI / İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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ÖZER'E NE OLACAK / İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Saldırıya uğrayan ve komaya giren Özer'den günler sonra iyi haber geldi. Çok geçmeden Özer'e bunu yapan kişi yakalandı.

Mesut'un kamerasındaki görüntüleri izleyen Dönüş, tesadüf eseri Özer'in başına gelenlerden Rüçhan Hanım'ın sorumlu olduğunu öğrendi.

Somer'in telefonlarını açmayan Türkan, Dönüş'e onu terk ettiğini ve kendisine yeni bir ev tuttuğunu söyledi.

Dönüş'ü eve davet eden Türkan, karşısında Somer'i görünce şoke oldu.

Türkan ile yüzleşen ve onun kararlılığını gören Somer, hayal kırılığı ile babasının yanına döndü.

Sen bana hayatımdaki en büyük dersi verdin sevmeyi çok iyi bilen kadın!

Derya'nın Sevilay'ın evinden ayrıldığını öğrenen Sadık, onu bulmak için okula gitti.

Kızının Mustafa'ya sarıldığını gören Sadık, Derya'yı eve dönmek için ikna etmeye çalıştı.

Derya'dan 'hayır' yanıtını alan ve Mustafa'nın sözleriyle çılgına dönen Sadık, ona saldırdı. İkiliyi ayırmak Serdar'a düştü.

KIZIMIN PEŞİNİ BIRAKACAKSIN / İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Eve dönen Sadık, Nesrin ve Dönüş'e "Bir daha bu evde Derya'nın adı anılmayacak" dedi.

Özer'in yoğun bakımdan çıktığını öğrenen Türkan, ziyaret için hastaneye gitti.

Mustafa ile arasındaki buzları eritmeye başlayan Somer, kardeşini arayarak babasının yoğun bakımdan çıktığını haber verdi.

Benim böyle bir müjdeye ihtiyacım vardı kardeşim benim!

Somer, Türkan'ın evi terk ettiğini Sadık ve Nesrin'e de söyledi, onlardan helallik istedi.

SOMER, SADIK VE NESRİN İLE HELALLEŞTİ / İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Günler sonra taburcu olarak eve dönen Özer, Türkan'ın evde olmadığını görünce şaşkına söndü. Somer, babasına Türkan ile ayrıldıklarını söyledi.

Oğlu ve gelininin ayrılmasına gönlü razı olmayan Özer, konuşmak için Türkan'ı malikaneye çağırdı.

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Dönüş, ablasını hamile olduğunu Somer'e söylemesi konusunda ikna etti.

Haklısın, bebeği Somer'e söylemem lazım...

Türkan, Özer ile konuşmak için malikaneye gitti. Olanları uzun uzun anlatan Türkan, eve dönmeden önce Somer'e bebeği söylemeye çalıştı ancak Somer buna fırsat vermedi.

Türkan'ı evinde ziyaret eden Rüçhan, aşağılamalarına devam etti. Türkan, Rüçhan'a "Somer'i Mine'nin yatağında gördüğüm an bu evlilikte kalmamam gerektiğini anladım" dedi. Rüçhan, evden çıkmadan önce avukat tutması için Türkan'a para bıraktı.

RÜÇHAN, TÜRKAN'A PARA FIRLATTI / İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Somer'i biraz tanımış olsan gördüğünle yetinmez, ardındakine bakardın. Yine elinle yaptın, elinle yıktın Türkan sana çok üzülüyorum...

Güzel haberi yüzyüzeyken Somer'e verme fırsatı bulamayan Türkan, mesaj göndererek kocasına hamile olduğunu söyledi ancak telefonun diğer ucundaki kişi Somer değil Mine'ydi...

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Mine ile birlikte Kiraz'ı hastaneye götüren Somer, kapıda kendisini bekleyen muhabirlerle konuştu. Somer "Türkan Hanım ile yolları ayırdık" dedi.

Özer'e karşı günah çıkarmaya çalışan Rüçhan, Derya'yı alarak ailesinin evine götürdü.

Dizinin final sahnesinde;

Heyecanla yeni bir işe başlayan Türkan, gazetede gördüğü haberle yıkıldı.