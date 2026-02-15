Mutlu evlilikleri 6 yılda 3 çocukla taçlandı… Yakışıklı kocasına aşk hediyelerini eliyle hazırladı

Haberin Devamı

Dünyanın dört bir yanında kutlanan Sevgililer Günü’nde de geleneği bozmayan ve birbirlerine olan aşklarını gözler önüne seren ünlü çift Hollywood’un örnek evliliklerinden birini yaşıyor.

Hem anne hem de baba tarafından şanslı ve ünlü doğan Katherine Schwarzenegger, hayatını 2019’da Hollywood’un yıldız oyuncusu Chris Pratt’le birleştirmişti.

Hollywood’un dev ismi Arnold Schwarzenegger ve ABD’nin gelmiş geçmiş en efsanevi başkanı J.F. Kennedy’nin yeğeni Maria Shriver’ın en büyük çocukları olan Katherine Schwarzenegger zaten tüm ömrünü ünlüler dünyasının içinde yaşamıştı.

Yolları tam da ilk eşinden boşanmasından sonra Chris Pratt’le kesişti ve birbirlerine çabucak aşık olup çok vakit kaybetmeden evlendiler.

Katherine Schwarzenegger, bu yere göğe sığdıramadığı aşk için Sevgililer Günü’nde kocası Chris Pratt’e kendi elleriyle hazırladığı, kalplerle dolu özel kartlar ve notlar hazırladı.

Katherine Schwarzenegger yanında pembe güller bulunan bir koltuğa oturdu, aşıklar gününe uygun pembe bir kazakla sevgilisine Sevgililer Günü kartları yazarken görüntülendi.

Kartlardan birinin önünde dev bir kırmızı kalp varken, diğerinde pembe bir zürafa ve bir diğerinde de pembe bir kaplan resmi vardı.

Katherine Schwarzenegger daha önce de en sevdiği Sevgililer Günü geleneğinin sevdiği tüm insanları el yazısıyla doldurduğu bu tür kartlarla kutlamak olduğunu söylemiş, böyle hediyeleri sonsuza dek saklanabileceği için sevdiğini söylemişti.

Çiftin aşk hikâyeleri de ilginç şekilde başlamış ve deyim yerindeyse ışık hızında ilerlemişti. Chris Pratt ileride evleneceği Katherine Schwarzenegger’ı ilk kez bir kilisede görmüş, onu görür görmez kalbi daha hızlı çarpmaya başlayınca da kilisede oldukları için suçluluk duymuş ve utanmıştı.

Yıldız oyuncu daha sonra ilişkilerinin hızlı bir şekilde ilerlemesini “Tanrının bir hızlı ileri sarma düğmesi var. Doğru zaman geldiğinde, işte bu kadar. Aşık oluyorsunuz, evleniyorsunuz. Şimdi aileme iki güzel kızımızla birlikte oğlumuz da eklendi. Katherine benim hayatımın kadını ve bundan çok mutluyum” diyerek anlatmıştı.

2019’da evlenen çift 6 yılda yani 2025’e kadar üç çocuk sahibi oldu. Çiftin Lyla adındaki kızları 5, Eloise adındaki kızları ise 3 yaşında. Ünlü aşıklar son olarak Kasım 2024’te de ilk oğulları Ford’u kucaklarına aldılar.

Çift şimdilik 5 kişilik bir aile olarak çocuk defterini kapatmış gibi görünseler de ileride yeni bir bebek haberiyle hayranlarına sürpriz yapabileceklerini saklamıyorlar…