Mutlu çiftin yeni yıl pozu... Bebeği büyütmüşler bile

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Aralarından bazıları da dünyanın en göz önünde ailelerinde dünyaya geldikleri için hatta doğumlarını milyonlarca kişi en az aileleri kadar merakla beklediği için ilgi odağı oldu.

İLK EVLAT... İLK TORUN

İşte bunlardan biri Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın ilk torunu Prenses İman.

Çift, dört çocuklarının en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin'i Rajwa Alsahif ile geçen yılın haziran ayında dünyanın konuştuğu gösterişli bir törenle evlendirmişti.

Zamanı geldiğinde Ürdün tahtına oturacak olan Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebeği de bu yıl ağustos ayında dünyaya gözlerini açtı.

Halasıyla aynı adı taşıyan minik İman daha doğduğu günden itibaren sadece ailesinin değil tüm dünyanın ilgi odağı oldu.

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Hastanede çekilen ilk pozları, yanında annesi, babasının kucağındaki birkaç günlük bebek hali, babaannesi Kraliçe Rania ile iş toplantısına katıldığı gün çekilen pozları derken İman, kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözleri önünde büyüyor.

Tıpkı dünyanın dört bir yanındaki diğer kraliyet ailesi üyelerinin çocukları gibi.

Kraliçe Rania ve Kral Abdullah, büyük kızlarıyla aynı adı taşıyan minik İman sayesinde ilk torun mutluluğunu yaşadı.

YENİ YIL KUTLAMASI

Artık dört aylık olan minik İman'ın yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

O karede İman, yine babasının kucağında görülüyor. Yanlarında da büyük bir mutlulukla gülümseyen annesi Rajwa var.

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın bu aile pozu yaklaşan 2025 yılını kutlayıp iyi dileklerini sunmak için aile dostlarına gönderdikleri tebrik kartından. O karede Prens Hüseyin ve ailesinin aynı renklerde giyindiği ve minik İman'ın da giderek büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı.

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İlk bebeklerine kavuşan mutlu çiftin yeni yıl kartında "Tanrı'nın sayısız nimetleri için çok minnettarız. Bizim küçük ailemizden sizin ailenize mutlu bir yeni yıl dileğiyle" mesajı yer alıyor.

ÜNLÜ MODACI GÜN IŞIĞINA ÇIKARDI

Rajwa ve Hüseyin'in kızları İman ile çekilen bu aile pozunun gönderildiği kişilerden biri de Suudi modacı Honayda Serafi.

Prenses Rajwa'nın düğününden önce düzenlenen kına gecesinde giydiği elbisenin tasarımcısı olan Serafi, Rajwa ve Hüseyin'den kendisine ulaşan tebrik kartını Instagram sayfasından paylaştı.

Rajwa'nın üzerindeki altın rengi işlemelerle dikkat çeken kına elbisesi döneminde çok konuşulmuştu.

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BÜTÜN AİLEYİ SEVİNCE BOĞDU... BABAANNESİ KUCAĞINDAN İNDİRMİYOR

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebeği olan İman bu yılın 3 Ağustos günü dünyaya gözlerini açtı.

Minik bebeğin doğumu ilk torun sevinci yaşayan Kraliçe Rania ve Kral Abdullah'ın sosyal medya sayfalarından duyuruldu. Tabii ki bebeğin babası Hüseyin de ilk evladının sevincini sosyal medya takipçilerine duyurdu.

Hatta o dönemde gelen haberlere göre Prens Hüseyin, dedesinin adını taşıyan hastanede kızıyla aynı gün doğan bütün bebeklere bir altın lira hediye etti.

Veliaht Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa geçen yıl haziran ayında evlendi. Tam bir yıl iki ay sonra da kızları dünyaya geldi.