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Mutlu Canavar Ailesi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mutlu Canavar Ailesi televizyonda!

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Mutlu Canavar Ailesi konusu nedir, oyuncuları kimler Mutlu Canavar Ailesi televizyonda

2017 yapımı Mutlu Canavar Ailesi filmi televizyon ekranlarına geliyor. Orhinal adı 'Happy Family' olan animasyon filmininn yönetmenliğini Holger Tappe üstleniyor. Peki, Mutlu Canavar Ailesi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filmin detayları...

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2018 yılında Türkiye'de gösterime giren Mutlu Canavar Ailesi animasyon filmler arasında dikkat çekiyor. David SAfier'in 'Mutlu Aile' adlı çocuk kitabından uyarlanan filmin, 2021 yılında ise ikincisi çekilmiştir. PEki, Mutlu Canavar Ailesi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Mutlu Canavar Ailesi filmi hakkında merak edilenler...

MUTLU CANAVAR AİLESİ KONUSU NEDİR?

Birlikte mutlu olmaktan uzak olan Wishbone ailesi, bağlarını yeniden güçlendirmek adına beraber olacakları bir aktivite yapmaya karar verir. Ailenin annesi Emma, bunun için dışarıda eğlenceli bir gece geçirmeyi planlamıştır. Fakat dışarı çıktıklarında kötü bir büyücünün lanetine uğrayan aile, birbirlerinden farklı canavarlara dönüşecektir.

MUTLU CANAVAR AİLESİ OYUNCULARI

Filmde Emily Watson , Nick Frost , Jessica Brown Findlay , Celia Imrie , Catherine Tate ve Jason Isaacs rol alıyor. Film hem kritik hem de finansal bir başarısızlıktı: seslendirme, animasyon, yazı ve mizahını eleştiren eleştirmenler tarafından oybirliğiyle eleştirildi. Devam filmi Monster Family 2 , 2021'de piyasaya sürüldü.

 

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