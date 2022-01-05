Mutlu Aile Tablosu konusu nedir, oyuncuları kimler? Mutlu Aile Tablosu filmi ilk kez televizyonda!

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Yeni yıl haftası nedeniyle televizyon ekranlarında pek çok dizinin yerini birbirinden eğlenceli filmler alıyor. Bunlardan biri olan 2021 yılı yapımı Mutlu Aile Tablosu filmi Fox tv ekranlarında bu akşam televizyonda ilk kez izleyicisiyle buluşacak. Peki, Mutlu Aile Tablosu konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filmin detayları...

MUTLU AİLE TABLOSU KONUSU

Hiçbir işte tutunamayan Rıfat’ın onu sabırla bekleyen Nalan’la kavuşması, bir anda ortaya çıkan mirasla daha da çıkmaza girer. Sürpriz miras sayesinde nihayet mutlu bir aile tablosu oluşturabileceklerini düşünen Rıfat ve Nalan, mirasın ne olduğunu öğrendiklerinde artık geri dönüşü olmayan bir maceraya gireceklerdir.

MUTLU AİLE TABLOSU OYUNCULARI

2021 yılında vizyona giren komedi türündeki Mutlu Aile Tablosu filminin yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı üstleniyor. Filmin başrol oyuncuları arasında ise İnan Ulaş Torun, Seda Türkmen, Cemil Şahin, Ceyda Olguner gibi değerli isimler bulunuyor.