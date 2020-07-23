Mutlu Aile Defteri'nin konusu ne? İşte Mutlu Aile Defteri filminin oyuncuları

Mutlu Aile Defteri’nde Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk karakterini usta oyuncu Tuncel Kurtiz canlandırıyor. Filmde Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk’un damdan düşmesinin ardından yıllar önce kendisinden koşa koşa kaçmış olan evlatlarının yeniden aynı çatı altında buluşması anlatılıyor. İşte, film hakkında tüm ayrıntılar...

Sert bir mizaca sahip Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk günün birinde damdan düşer. Bu olay yıllar önce kendisinden kaçmış olan evlâtlarını yeniden aynı çatı altında buluşturur. Yıldırım Bey artık çocuklarının sakladığı sırları ortaya çıkarmaya kararlıdır. Çocukları ise yalanlarını sürdürmeye çalışırken her geçen gün daha da köşeye sıkışmaktadır. Aslında önemli olan tekrar aile olmayı başarmaktır.