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Haber Giriş: 29.05.2020 - 15:42,Son Güncelleme:

Mutlu Aile Defteri filmi konusu nedir, filmi oyuncuları kimdir? Mutlu Aile Defteri oyuncu kadrosu

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Mutlu Aile Defteri filmi konusu nedir, filmi oyuncuları kimdir? Mutlu Aile Defteri oyuncu kadrosu
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Mutlu Aile Defteri filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Dizilerin yayınlanmasına ara verilmesinin ardından sevilen filmler daha sık ekranlara gelmeye başlandı. Mutlu Aile Defteri bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. İşte oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tuncel Kurtiz, Büşra Pekin gibi isimlerin yer aldığı Mutlu Aile Defteri filminin konusu…

Mutlu Aile Defteri bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Mutlu Aile Defteri’nde Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk karakterini usta oyuncu Tuncel Kurtiz canlandırıyor. Filmde Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk’un damdan düşmesinin ardından yıllar önce kendisinden koşa koşa kaçmış olan evlatlarının yeniden aynı çatı altında buluşması anlatılıyor.

MUTLU AİLE DEFTERİ KONUSU

Sert ve otoriter bir mizaca sahip Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk günün birinde damdan düşer. Bu olay yıllar önce kendisinden koşa koşa kaçmış olan evlatlarını yeniden aynı çatı altında buluşturur. Yıldırım Bey artık daha güçlü, daha hızlı ve daha öfkelidir. Ve çocuklarının sakladığı sırları ortaya çıkarmakta kararlıdır. Çocukları ise yalanlarını sürdürmeye çalışırken her geçen gün daha da köşeye sıkışmaktadır.

Mutlu Aile Defteri filmi konusu nedir, filmi oyuncuları kimdir Mutlu Aile Defteri oyuncu kadrosu

MUTLU AİLE FİLMİ OYUNCULARI

Binnur Kaya

Büşra Pekin

Tuncel Kurtiz

İlker Aksum

Öner Erkan

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