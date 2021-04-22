Mutant virüste riskler neler? Koronavirüs kalp rahatsızlıklarını tetikler mi? Aşıyla ilgili nelere dikkat etmeliyiz?

Kanal D’de sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, merak edilenleri yanıtladı. Önemli açıklamalarda bulunan Ceyhan koronavirüsün kalp-damar rahatsızlıklarını tetiklediğini söyleyerek “Damar için pıhtılaşmayı artıyor.” dedi. Ceyhan şu an tedavi de kullanılan ilaçlar üzerine de önemli bir açıklama yaptı: "Henüz virüsü ortadan kaldıran bir ilaç geliştirilemedi maalesef, hala çalışmalar devam ediyor. Ancak şöyle sorular var; ilaç daha önemli gibi ama ilaçla hastalık önlenmiyor. Şu anda bahsettiğim hidroksiklorokin veriliyor hastalara hatırlarsanız. Onun bırakın faydasını zararlarının olduğu da ortaya çıkınca kullanımını durdurdular. Bir de Favipiravir var. Bununda ilk başta Çin'de yapılan çalışmalarda bazı etkinlik belirtileri gösterdi ama daha sonra geniş çaplı çalışmalarda çok büyük bir yararının olmadığı görüldü.” dedi.

Ardından vatandaşın kafasında soru işareti olan “Tütün ürünleri kullananlar entübe olmuyor.” bilgisini ise kesin bir dille yalanladı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bilginin yanlış olduğunu “Tütün ürünü kullananlarda hastalık 32 kat daha ağır seyrediyor.” diyerek büyük riske dikkat çekti. Ayrıca, koronavirüs geçirenlerin antikor oranlarına güvenmemeleri gerektiğini vurguladı.

Ülkemizdeki aşılanma oranları konusunda da konuşan Profesör Ceyhan, “Toplumun yüzde 75’inin aşılanması gerekiyor” diyerek maske- mesafe kuralına dikkat çekti. Gündemde olan “Biontech aşısında tek doz yeterli” tartışmasından da bahseden Profesör Ceyhan, “Tek doz aşıya kesinlikle karşıyım” dedi. Mutant virüsün çocuklarda görüldüğüne söyleyen Ceyhan, “Yoğun bakımlar dolu.” ifadesini kullandı.

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