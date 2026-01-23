Müstehcen görüntüleri yayıldı, hayatı karardı… Skandal dediler ama artık susmuyor: Beni yaktınız, başkalarına yapmanıza izin vermem!

Haberin Devamı

Dün Beyaz Saray’da yaptığı konuşmayı kapatırken söylediği bu sözler adı yıllar yılı hep sosyetik güzel olarak anılan ve içine doğduğu zengin ailenin imkanlarıyla şımarık bir insana dönüştüğü düşünülen Paris Hilton’ın değişimini ve büyük mücadelesini ortaya koyuyor.

Yıllarca sosyetik güzel olarak anılan ve adı geçtiğinde hep "skandallar" kraliçesi denen Paris Hilton hayatını anlatan belgeselin galasından doğruca ABD'nin başkentine, Beyaz Saray'a hareket etti

O ARTIK "SOSYETİK GÜZEL" DEĞİL BİR SAVAŞÇI

Paris Hilton artık sadece bir magazin figürü değil; "Hayatta Kalanların Sesi" olarak tanınıyor. 2024’te Beyaz Saray’da boy göstermesi ve son haftalardaki faaliyetleri, onun hem çocuk hakları hem de dijital şiddetle mücadele konusunda ABD'deki en etkili sivil figürlerden biri haline gelmesini sağladı.

Yıldız isim elbette durduk yere bu mücadelenin içine girmiş değil. Sosyetik güzel daha sadece 19 yaşındayken o dönemki erkek arkadaşı Rick Salomon'la çekilmiş, müstehcen görüntülerinin yer aldığı bir kaset internette yayılınca hayatının en zor günlerini yaşamıştı.

Paris Hilton rıza dışı yapay zeka pornografisine (deepfake) karşı yasa çıkarılması için çalışıyor ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi önemli siyasetçilerin desteğini aldı

2004 yılında, internet henüz bu kadar yaygınlaşmadan önce dijital tacizin ilk kurbanlarından biri olan Paris Hilton ilerleyen yıllarda başına gelenlerin hayatını mahvettiğini, yıllarca adı bu kasetle anıldığı için korkunç günler geçirdiğini itiraf etmişti.

DEEPFAKE'LE SAVAŞIYOR

Paris Hilton, dün tekrar Washington D.C.'deydi. Bu kez, rıza dışı yapay zeka pornografisine (deepfake) karşı yasal koruma sağlayan DEFIANCE Yasası için Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) gibi isimlerle yan yana geldi.

19 yaşındayken özel görüntüleri internete yayılan Paris Hilton bu dijital zorbalığın ilk kurbanlarından biri... Sosyetik güzel başına gelenlerin "skandal" olarak anılmasından rahatsız... Paris Hilton bunun istismar, kendisinin de bu istismarın bir kurbanı olduğunu söylüyor

Burada bir açıklama yapan Paris Hilton büyük travmalarla dolu geçmişinden bahsederken “En kötüsünün geride kaldığına inanıyordum, ama böyle olmadı” dedi.

44 yaşındaki sosyetik güzel bu önemli yasanın geçmesi için kampanya yaparken duygusal anlar yaşadı ve kendi başına gelenlerin daha kötülerinin yaşanmamasına örnek teşkil etmesini sağlamak için adeta çırpındı.

Paris Hilton lise çağında da anne babası tarafından yollandığı özel yatılı okulda cinsel tacize uğramıştı

Paris Hilton 2020’de de lise çağındayken ilesi tarafından yollandığı yatılı okulda cinsel tacize uğradığını açıklamıştı. Okuldaki görevlilerin kendisini tıbbi muayene bahanesiyle revire götürüp taciz ettiğini itiraf eden Paris Hilton 2024’te Beyaz Saray’a gidip cinsel taciz kurbanı kız çocukları için de büyük bir lobi çalışması yaptı.

Paris Hilton, kurumlarda kalan gençler için koruma sağlayan bir yasa tasarısını geçirmek için 2024’te başarılı bir kampanya yürüttükten bir yıl sonra, bu kez de internette yayılan sahte müstehcen içeriklere savaş açmak için kendi travmatik deneyimlerini paylaştı.

19 YAŞINDAYKEN ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ İNTERNETE SAÇILDI, HAYATI KARARDI

"19 yaşındayken, özel, mahrem bir videom iznim olmadan dünyayla paylaşıldı. İnsanlar buna skandal dedi. Skandal değildi. Bu bir istismardı. O zamanlar beni koruyacak hiçbir yasa yoktu. Bana yapılanlar için kelimeler bile yoktu. İnternet hala yeniydi ve onunla birlikte gelen zulüm de öyleydi." diyen Paris Hilton başına gelen korkunç şeyin adını lekelemek için nasıl kullanıldığını da söylemiş oldu.

Konuşmasına "Bana hakaret ettiler. Güldüler ve beni alay konusu yaptılar. Acımı tıklamalar için sattılar ve sonra bana susmamı, yoluma devam etmemi, hatta ilgi için minnettar olmamı söylediler" diye devam etti Hilton.

“Bu insanlar beni istismar edilmiş genç bir kadın olarak görmediler. Hissettiğim paniği, aşağılanmayı veya utancı görmediler. Kimse bana ne kaybettiğimi sormadı – bedenim üzerindeki kontrolümü, itibarımı kaybettim. Güven ve öz saygı duygum benden çalındı.”

Paris Hilton'ın ses getiren bu çalışmalarının en büyük destekçilerinden biri de kocası Carter Reum... Eşi Paris Hilton'ı desteklemek için onunla birlikte Beyaz Saray'a da gitti

"BU BİR SKANDAL DEĞİL İSTİSMAR, BEN DE BİR KURBANIM"

2004 yılında Hilton ve eski erkek arkadaşı Rick Salomon'un görüntülerini içeren seks kasetinin sızdırılmasından bu yana geçen yıllarda, Paris Hilton “bu şeyleri geri almak için çok mücadele ettiğini” ve başardığını düşündüğünü belirtti. Ancak yapay zekanın ilerlemesiyle, herkesin cinsel içerikli görüntülerini üretmek her zamankinden daha kolay.

Paris Hilton durumun ciddiyetini anlatırken “En kötüsünün geride kaldığına inanıyordum, ama öyle değildi,” diye açıkladı. “O zaman bana olanlar şimdi milyonlarca kadın ve kıza yeni ve daha korkunç bir şekilde oluyor. Eskiden birinin güveninizi ihlal edip gerçek bir şey çalması gerekiyordu. Şimdi tek gereken bir bilgisayar ve bir yabancının hayal gücü. Deepfake pornografisi bir salgın haline geldi.” dedi.

Paris Hilton duygu yüklü konuşmasında kendisinin de 2 buçuk yaşında bir kızı olduğunu ve hem onun için hem de başka kız çocukları için savaşmaya devam edeceğini açıkladı

Paris Hilton’ın savunduğu DEFIANCE Yasası, eğer kabul edilirse mağdurlara yapay zeka tarafından üretilen pornografik deepfake'lerin yaratıcılarına ve dağıtıcılarına karşı yasal işlem başlatma hakkı tanıyacak.

SAHTE GÖRÜNTÜLERİ YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Paris Hilton kendisinin de yapay zeka tarafından yapılmış 100.000'den fazla açık deepfake görüntüsü olduğunu açıkladı ve "Bunların hiçbiri gerçek değil, hiçbiri rızaya dayalı değil. Ve her yeni görüntü ortaya çıktığında, o korkunç his geri dönüyor, birilerinin bir yerlerde şu anda ona bakıp gerçek olduğunu düşündüğü korkusu. Hiçbir para veya avukat bunu durduramaz veya beni daha fazlasından koruyamaz. Bu, kızlarınıza, kız kardeşlerinize, arkadaşlarınıza ve komşularınıza yönelik, büyük ölçekte gerçekleşen en yeni mağduriyet biçimi” dedi.

Paris Hilton yıllarca herkesten sakladığı travmalarıyla baş edebilmek için uzun süre "aptal sarışın" rolü oynadığını, çektiği acıları böyle bastırmaya çalıştığını söylemişti

Hilton'ın kocası Carter Reum da, eşi Capitol Hill'de konuşurken onu desteklemek için oradaydı. Bir kızı bir de oğlu olan Paris Hilton “Şimdi iki buçuk yaşında bir kızım var ve onu korumak için dünyanın öbür ucuna giderdim. Ama onu bundan koruyamıyorum, henüz değil. İşte bu yüzden buradayım. Bu sadece teknolojiyle ilgili değil, güçle ilgili. Birinin görüntüsünü kullanarak onu aşağılamak, susturmak ve onurundan mahrum bırakmakla ilgili. Mağdurlar, sonradan gelen özürlerden daha fazlasını hak ediyor. Adaleti hak ediyoruz” sözleriyle alkış aldı.

Evlenen ve 2 de çocuğu olan Paris Hilton artık bambaşka bir hayat yaşıyor ve eski imajını geride bırakmış durumda

"HEM KIZIM HEM DE DİĞER ÇOCUKLAR VE GENÇ KIZLAR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Hilton, kendi adına konuşamayan herkes adına konuştuğunu ve sesinin duyulmasının ne kadar “şanslı” olduğunu kabul ettiğini de “Hikâyemi anlatmak için bir platforma sahiptim, ama birçok başkasının böyle bir imkanı yok. Gerçeği söylemek iyileşmeme yardımcı oldu ve bugün burada utanmadan durabildiğim için çok gururluyum. Ve sesi olmayanların sesi olmaya devam edeceğim” sözleriyle anlattı.