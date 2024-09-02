Müstakbel Damat konusu nedir, ne zaman çekildi? Müstakbel Damat oyuncuları ve hikayesi

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Televizyonda ilk kez yayınlanacak romantik komedi türündeki filmde, ani bir evlilik kararı alan Hasan ile Sema çiftinin, kız tarafına bu evliliği duyurmak için gittikleri Kıbrıs'ta yaşadıklarını anlatıyor. Film 2024 yılında vizyona girmişti. İşte Müstakbel Damat konusu ve oyuncuları...

MÜSTAKBEL DAMAT KONUSU NEDİR?

Hasan, Sema'nın ailesiyle tanışıp onları hemen evliliğe razı etmek için Kıbrıs yollarına düşer. Burası coğrafyası, şivesi, yaşaması tatlı, ama farklı bir yerdir. Yaşadığı onca aksiliğin ve şanssızlığın üstüne Hasan’ın sırlarını Çetin Ali Baba'dan saklaması hiç de kolay olmayacaktır.

MÜSTAKBEL DAMAT OYUNCULARI KİMLER?

Müstakbel Damat oyuncuları arasında İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar, Hande Soral, Nilgün Kasapbaşoğlu, Ayça Erturan, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur, Bilge Şen, Ferdi Akarnur, Ilgıt Uçum, Serkan Özcezarlı, M.Serdar Fırat ve Yücel Erten gibi önemli isimler yer alıyor.