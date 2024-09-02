×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Müstakbel Damat konusu nedir, ne zaman çekildi? Müstakbel Damat oyuncuları ve hikayesi

Güncelleme Tarihi:

#Müstakbel Damat#Müstakbel Damat Konusu#Müstakbel Damat Oyuncuları
Müstakbel Damat konusu nedir, ne zaman çekildi Müstakbel Damat oyuncuları ve hikayesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 14:20

İlker Ayrık'ın yönettiği, senaryosunu M. Serdar Fırat ve Serhat Sarı'nın yazdığı, Müstakbel Damat filmi ekranlara geliyor. Filmin başrollerini Erdal Özyağcılar, İlker Ayrık ve Hande Soral'ın paylaşıyor. Müstakbel Damat konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte Müstakbel Damat oyuncuları...

Haberin Devamı

Televizyonda ilk kez yayınlanacak romantik komedi türündeki filmde, ani bir evlilik kararı alan Hasan ile Sema çiftinin, kız tarafına bu evliliği duyurmak için gittikleri Kıbrıs'ta yaşadıklarını anlatıyor. Film 2024 yılında vizyona girmişti.  İşte Müstakbel Damat konusu ve oyuncuları...

MÜSTAKBEL DAMAT KONUSU NEDİR?

Hasan, Sema'nın ailesiyle tanışıp onları hemen evliliğe razı etmek için Kıbrıs yollarına düşer. Burası coğrafyası, şivesi, yaşaması tatlı, ama farklı bir yerdir. Yaşadığı onca aksiliğin ve şanssızlığın üstüne Hasan’ın sırlarını Çetin Ali Baba'dan saklaması hiç de kolay olmayacaktır.

MÜSTAKBEL DAMAT OYUNCULARI KİMLER?

Müstakbel Damat oyuncuları arasında İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar, Hande Soral, Nilgün Kasapbaşoğlu, Ayça Erturan, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur, Bilge Şen, Ferdi Akarnur, Ilgıt Uçum, Serkan Özcezarlı, M.Serdar Fırat ve Yücel Erten gibi önemli isimler yer alıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Müstakbel Damat#Müstakbel Damat Konusu#Müstakbel Damat Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!