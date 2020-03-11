Mustafa Üstündağ EDHO'dan ayrıldı mı?
ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden, Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Burak Sergen gibi isimlerin de rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Mustafa Üstündağ'ın, dizideki durumu merak konusu oldu. Peki, Mustafa Üstündağ EDHO'dan ayrıldı mı?
Salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları arasında yer alan Mustafa Üstündağ'ın dizideki akıbeti, diziseverlerce araştırma konusu oldu. İşte, 'Mustafa Üstündağ EDHO'dan ayrıldı mı?' sorusunun yanıtı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Boran ve Tufan arasında yaşanan gerilimin ardından izleyiciler, Boran karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını sorguluyor.
Mustafa Üstündağ'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın gelecek hafta ekranlara gelecek bölümünde netlik kazanacak. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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