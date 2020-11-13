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Haber Giriş: 13.11.2020 - 09:45 | Son Güncelleme:

Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu kimdir?

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Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu kimdir?
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Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu da müzik kariyeriyle adını duyurdu. Konservatuvarda Batı müziği eğitimi alan Çağlayan Topaloğlu, 2017 yılında çıkardığı albümle piyasaya giriş yaptı. Peki, Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu kimdir?

Aslen Artvinli olan Mustafa Topaloğlu, 1985 yılında İstanbul‘da dünyaya geldi. Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, annesi Hasibe Topaloğlu’dur. Küçük yaşlarda babasından izinden giderek müziğe ilgi duymaya başlayan Mustafa Topaloğlu, ortaokulda kendi kendine çalmayı öğrendi. Zamanla Batı müziğine yöneldi.

Konservatuvarda da Batı müziği eğitimi aldı. Futbol ile ilgilendi. Akademi İstanbul’da dört yıl eğitim aldı.
Askerliğini Ankara Armoni Mızıkası’nda solistlik yaparak geçirdi.

Çağlayan Topaloğlu, 2007 yılında ilk çıkardığı single albümü “Kalbime Gömerim” ile müzik hayatına başladı.
Çağlayan Topaloğlu, Rahmetli amcası Hilmi Topaloğlu ile babasının kurduğu Prestij Müzik’i kuzeni Okan Topaloğlu ile birlikte yeniden hayata geçirdiler.

Albümleri :

2007 – Kalbime Gömerim

2013 – Aşk Aşk Aşk

 

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