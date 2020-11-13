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Haber Giriş: 13.11.2020 - 09:38 | Son Güncelleme:

Mustafa Topaloğlu kimdir, eşi kim? Mustafa Topaloğlu'nun çocukları hakkında bilgiler

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Mustafa Topaloğlu kimdir, eşi kim? Mustafa Topaloğlu'nun çocukları hakkında bilgiler
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Mustafa Topaloğlu, müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Mustafa Topaloğlu oğlu Çağlayan Topaloğlu da müzisyendir. Mustafa Topaloğlu kimdir, eşi kim? İşte Mustafa Topaloğlu'nun hayatı ve çocukları hakkında bilgiler...

Mustafa Topaloğlu, 1957 yılında Artvin’in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Mustafa Topaloğlu, Magazin programlarında daha çok Uzaylı Türkücü olarak anılır. Mayıs 2012'de Survivor adlı yarışma programına katılmıştır. Hilmi Topaloğlu'nun kardeşidir. Ayrıca 1990'larda kardeşi Hilmi Topaloğlu ile beraber Prestij Müziği kurmuştur. Oğlu Çağlayan Topaloğlu da müzisyendir.

MUSTAFA TOPALOĞLU EŞLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Mustafa Topaloğlu, 1986 yılında şarkıcı Leyla Somer ile 4 yıl süren bir birliktelik yaşamıştır. İlk eşi Hasibe Hanımdan bir kızı ve Çağlayan Topaloğlu (d.1985) adında bir oğlu vardır.1998 yılından beri İmam nikahlı eşi Derya Abnat’tan Irmak (d.2002) adında bir kızı, “Hilmi Uzay” (d.2006) adında bir oğlu var. Mustafa Topaloğlu, 22 yıldır Hasibe Topaloğlu ile birlikte.

 

 

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