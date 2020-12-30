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Haber Giriş: 30.12.2020 - 17:06 | Son Güncelleme:

Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşında? Mustafa Mert Koç, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de!

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Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşında? Mustafa Mert Koç, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de!
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Mustafa Mert Koç, O Ses Türkiye yılbaşı programı ile izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciler, Mustafa Mert Koç’un kaç yaşında ve nereli olduğunu araştırmaya başladılar. İşte Hayat Bazen Tatlıdır, Şahin Tepesi, Benim Adım Melek dizilerinde rol alan Mustafa Mert Koç hakkında bilgiler

Mustafa Mert Koç’un oynadığı diziler araştırılıyor. O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel programına katılan Koç dizilerden tanınan bir isim. Mustafa Mert Koç Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde hayat verdiği Onur karakteriyle hayran kitlesini genişletmişti. İşte 1994 yılında dünyaya gelen oyuncu hakkında merak edilenler

MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR?

Mustafa Mert Koç, 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Genç oyuncu üniversite eğitimini siyasal bilgiler bölümünde tamamladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yapımcıların ve yönetmenlerin de dikkatini çeken Mustafa Mert Koç, Yeter adlı dizide asistan Mert karakterini canlandırdı.

Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde hayat verdiği Onur karakteriyle hayran kitlesini genişleten Mustafa Mert Koç, oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti. Oyuncu Şahin Tepesi dizisinde rol aldı.

Mustafa Mert Koç, TRT'in yeni dizisi Benim Adım Melek dizisinin kadrosunda yer alıyor.

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