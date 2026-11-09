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Mustafa Mert Koç: İnsan kendini yenilemeli

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Mert Koç#Yeniköy#Adana
Mustafa Mert Koç: İnsan kendini yenilemeli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 08:29

Oyuncu Mustafa Mert Koç, çocukluk arkadaşı Ahmet Yazıcı ile önceki gün Yeniköy Sahili’nde görüntülendi.

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Koç, yakında yeni bir dizi ile ekranlarda olacağını açıkladı. Çekimlerin Adana’da gerçekleştiğini ifade eden Koç, “Alışılmışın dışına çıkacağım. Farklı bir karakterde olacağım. Yakışıklı, zengin Mert değil daha derinlikli oynamaktan keyif aldığım bir rol olacak” dedi.

Mustafa Mert Koç: İnsan kendini yenilemeli

Oyuncu ekranlardan uzak kaldığı 2.5 yıl içinde kendisini geliştirdiğini belirtti:

“Gözlem yaptım. Eğitimlerime devam ettim. İnsan kendini yenilemeli diye düşünüyorum.” Ünlü oyuncu, aşk hayatıyla ilgili sorulara “Aşk yok” diye yanıt verdi.

 

 

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#Mustafa Mert Koç#Yeniköy#Adana

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