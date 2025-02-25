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Mustafa Keser: Beni Olgun oynasın

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#Mustafa Keser#Olgun Şimşek#Halk Müziği
Mustafa Keser: Beni Olgun oynasın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 07:51

HALK müziğinin usta ismi Mustafa Keser, hayatını konu alan filmde kendisini Olgun Şimşek’in canlandırmasını istediğini açıkladı.

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Keser önceki gün Kıbrıs’taki Chamada Prestige Hotel’de sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen 79 yaşındaki sanatçı, “Hayatınızın film olmasını ister misiniz?” sorusu üzerine “Öyle bir proje var ama bizim hayatımız tek bir filme sığmaz. Benim hayatımdan 10 tane film çıkar. Bakalım ne olacak” dedi.

Keser, “Sizi kimin canlandırmasını istersiniz?” sorusuna “Aklımdaki kişi Olgun Şimşek. O da beni kırmaz zaten. Eli saz tutar, okur eder. Olgun tam biçilmiş kaftan. Beni her zaman dinlemeye gelir, sahneme çıkmışlığı da vardır” yanıtını verdi.

Uzun yıllardır sahnelerin aranan isimleri arasında yer alan Mustafa Keser’e gördüğü sevginin sırrı da soruldu.

Sanatçı, “Sırrı adam olmaktan geçiyor. Önce adam olacaksın. Sonra sanatçılık geliyor. Seni buralara halkın getirdiğini unutmayacaksın, insanlara saygılı olacaksın” dedi.

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#Mustafa Keser#Olgun Şimşek#Halk Müziği

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